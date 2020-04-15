Ціна нафти Brent опустилася нижче від 28 доларів за барель

Котирування нафти еталонної марки Brent 15 квітня опустилися нижче від позначки 28 доларів за барель. Станом на 18:30 за Києвом ціна склала 27 доларів 25 центів, це більш як на 9% менше за рівень закриття попередніх торгів.

Слідом за оприлюдненим 14 квітня звітом МВФ про вплив «Великого карантину» (Great Lockdown) на стан світової економіки ринок відреагував і на нові дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Ця організація вважає, що падіння попиту на нафту у квітні 2020 року на 29 мільйонів барелів на добу у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції. На думку аналітиків, жодні скорочення видобутку не зможуть повністю компенсувати таке падіння.

Загалом на 2020 рік МЕА прогнозує зниження світового попиту на нафту на понад 9 мільйонів барелей на добу.