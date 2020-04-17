Експерти прогнозують скорочення економіки України на 4,2% в 2020-му – Мінекономіки

Економіка України переживе «досить глибоке» падіння в 2020 році через пандемію коронавірусу, а відновлюватися почне вже в 2021-му – про це йдеться в консенсус-аналізі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, оприлюдненому 17 квітня.

Прогноз, за повідомленням міністерства, базується на припущеннях групи експертів та усередненому значенні їхніх прогнозів щодо основних показників економіки.

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«За прогнозами експертів, Україна демонструватиме досить глибоке падіння у 2020 році – на 4,2%. У 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7% проти 4,1% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) у 2019 році. Проте вже у 2021 році матиме місце економічне зростання на рівні 2,4%. Інфляція уповільниться до 5,9% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року)», – зазначає пресслужба міністерства.​

Найбільшою загрозою економічному відновленню автори прогнозу вважають подовження та посилення карантинних заходів для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Найбільш доцільним для підтримки бізнесу аналіз Мінекономіки визначає збільшення дефіциту бюджету мінімум до 6% – для «формування достатніх фіскальних стимулів», а для підтримки населення: фінансову допомогу найбільш вразливим верствам населення.

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«За оцінкою експертів значущими ризиками для української економіки є дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталів (зовнішні ризики) та значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у ПФУ, інших Фондах державного соціального страхування (внутрішні ризики)», – йдеться в повідомленні.​

Відомство підкреслює, що оприлюднений прогноз базується на експертних оцінках фахівців і не є офіційною позицією уряду.

16 квітня Міжнародний валютний фонд повідомив, що переговори з Києвом щодо нової програми допомоги йдуть добре, проте «ряд проблем, залишається невирішеним».