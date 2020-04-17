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17 квітня 2020, Київ 10:26
Новини | Коронавірус

Європейський інвестбанк створює фонд на 25 мільярдів для протидії наслідкам коронакризи

Очікується, що фонд слугуватиме «захисним щитом» для європейських компаній, яким загрожує брак ліквідності

Група Європейського інвестиційного банку створює Європейський гарантійний фонд протидії COVID-19 на 25 мільярдів доларів – таке рішення ухвалила Рада директорів банку 16 квітня.

Таким чином керівництво установи підтримало рекомендацію Єврогрупи – групи міністрів фінансів країн зони євро – про долучення ЄІБ до спільного пакету заходів з протидії кризі.​

«Фонд дасть Групі ЄІБ змогу розширити свою підтримку європейських компаній на додаткові 200 мільярдів євро – з фокусом на середній і малий бізнес. Гарантійний фонд передбачає внески від усіх 27 держав-членів ЄС і також буде відкритий до внесків від третіх сторін, наприклад, бюджету ЄС», – йдеться в заяві банку.

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Фонд формально створять, щойно країни-члени ЄС, чиї внески дорівнюють щонайменше 60% капіталу ЄІБ, візьмуть на себе відповідні зобов’язання.

Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Гойєр пояснив створення фонду необхідністю реагувати на пандемію.

«Міністри фінансів ЄС попросили нас діяти невідкладно, і саме це ми й робимо. Тепер ми дійсно можемо рухатися дуже швидко, працювати пліч-о-пліч з представниками окремих держав і ЄС і забезпечити підтримку для економіки там, де потреба в ній найбільша та найбільш нагальна», – цитує Гоєйра пресслужба ЄІБ.

Він додав, що відновлення Євросоюзу від економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу SARS-CoV-19, має бути «швидким, «зеленим», таким, що підтримує кліматичні цілі ЄС, та допомогти Європі прогресувати в сферах інновацій, технологій та конкурентоспроможності».

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Очікується, що фонд слугуватиме «захисним щитом» для європейських компаній, яким загрожує брак ліквідності і створить низку послуг, які відповідатимуть вимогам ринку та викликам, які створює криза.

Міністри фінансів країн Євросоюзу 9 квітня дійшли згоди про план стимулювання на 500 мільярдів євро, який має підтримати паралізовані національні економіки в умовах кризи, спричиненої коронавірусною пандемією.

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