Європейський інвестбанк створює фонд на 25 мільярдів для протидії наслідкам коронакризи

Група Європейського інвестиційного банку створює Європейський гарантійний фонд протидії COVID-19 на 25 мільярдів доларів – таке рішення ухвалила Рада директорів банку 16 квітня.

Таким чином керівництво установи підтримало рекомендацію Єврогрупи – групи міністрів фінансів країн зони євро – про долучення ЄІБ до спільного пакету заходів з протидії кризі.​

«Фонд дасть Групі ЄІБ змогу розширити свою підтримку європейських компаній на додаткові 200 мільярдів євро – з фокусом на середній і малий бізнес. Гарантійний фонд передбачає внески від усіх 27 держав-членів ЄС і також буде відкритий до внесків від третіх сторін, наприклад, бюджету ЄС», – йдеться в заяві банку.

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Фонд формально створять, щойно країни-члени ЄС, чиї внески дорівнюють щонайменше 60% капіталу ЄІБ, візьмуть на себе відповідні зобов’язання.

Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Гойєр пояснив створення фонду необхідністю реагувати на пандемію.

«Міністри фінансів ЄС попросили нас діяти невідкладно, і саме це ми й робимо. Тепер ми дійсно можемо рухатися дуже швидко, працювати пліч-о-пліч з представниками окремих держав і ЄС і забезпечити підтримку для економіки там, де потреба в ній найбільша та найбільш нагальна», – цитує Гоєйра пресслужба ЄІБ.

Він додав, що відновлення Євросоюзу від економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу SARS-CoV-19, має бути «швидким, «зеленим», таким, що підтримує кліматичні цілі ЄС, та допомогти Європі прогресувати в сферах інновацій, технологій та конкурентоспроможності».

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Очікується, що фонд слугуватиме «захисним щитом» для європейських компаній, яким загрожує брак ліквідності і створить низку послуг, які відповідатимуть вимогам ринку та викликам, які створює криза.

Міністри фінансів країн Євросоюзу 9 квітня дійшли згоди про план стимулювання на 500 мільярдів євро, який має підтримати паралізовані національні економіки в умовах кризи, спричиненої коронавірусною пандемією.