НБУ не дав долару впасти більше

Національний банк України встановив на перший робочий день наступного тижня, 21 квітня, курс 27 гривень 8 копійок за долар, це на 12 копійок менше за офіційний курс на 17 квітня.

За даними сайту «Мінфін», упродовж усієї сесії на міжбанківському валютному ринку регулятор викуповував надлишок пропозиції долара по 27 гривень 7 копійок, чим не допустив більшого падіння американської валюти.

Сайт Finance.ua інформує, що торги розпочалися на рівні 27 гривень 10–15 копійок за долар, в завершилися на рівні 27 гривень 6–9 копійок за одиницю американської валюти.

НБУ вже не вперше декларує намір не допустити зміцнення національної валюти нижче від 27 гривень за долар. На початку тижня Нацбанк викуповував надлишок долара за 26 гривень 99 копійок.