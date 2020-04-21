НБУ залишив незмінним курс гривні до долара США

Національний банк України залишив незмінним курс гривні до долара США. На 22 квітня регулятор встановив значення 27 гривень 8 копійок за одиницю американської валюти, такий же курс діяв на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку день минув відносно спокійно. Початкові котирування становили 27 гривень 7–11 копійок, завершися торги на рівні 27 гривень 9–12 копійок, свідчать дані Finance.ua.

«Основну частину «дешевих» пропозицій активно скуповують, але підніматися вище 27,10–27,12 поки ніхто бажання не має», – так описували перебіг торгів ще на початку сесії аналітики сайту «Мінфін». Така тенденція збереглася і до завершення торгового дня.

На піку ажіотажу, пов’язаного із запровадженням обмежень через коронавірус, котирування сягали більш як 28 гривень, але згодом опустилися до 27 гривень за долар. Нижче падати долару не дозволяє НБУ, який викуповує з ринку надлишок пропозиції валюти.