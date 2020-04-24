В Мінфіні не стали коментувати інформацію щодо кандидатури Цушка

Міністерство фінансів не підтвердили і не спростували інформацію про те, що Василь Цушко претендує на посаду заступника міністра. Про це представник пресслужби Мінфіну сказав Радіо Свобода.

«Ми не підтверджуємо і не спростовуємо», – сказав він, уточнивши, що інформацію про кандидатуру Цушка пресслужба міністерства отримала зі ЗМІ.

Крім того, в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не обговорювали можливе призначення Василя Цушка заступником міністра фінансів, повідомив Радіо Свобода голова комітету Данило Гетьманцев.

Читайте також: Арахамія про Саакашвілі: у виконавчій владі «нові обличчя» можуть нашкодити

«Я про це не знаю. Ну як не знаю – знаю, але із засобів масової інформації, що він декларацію подав», – сказав він.

24 квітня стало відомо, що державний службовець часів Віктора Ющенка та Віктора Януковича Василь Цушко подав декларацію кандидата на посаду заступника міністра фінансів України.