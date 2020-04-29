Турбопризначення: як податківець часів Януковича Олексій Любченко очолив Державну податкову службу?

Після блискавично швидкого звільнення керівника Державної податкової служби уряд так само блискавично швидко знайшов йому заміну. Хто ця людина? І чому частина українського політикуму зустріла це призначення з обуренням?

29 квітня Кабінет міністрів України офіційно оголосив нового головного податківця країни. Ним став Олексій Любченко. Це сталося на п’ятий день після резонансного звільнення його попередника Сергія Верланова.

Від самого початку це призначення супроводжувалось скандалом.

Спершу багатьох обурив термін, за який претенденти на цю посаду мали подати документи. Справа у тому, що офіційне оголошення про відбір з’явилось у суботу, 25 квітня. При цьому кінцевою датою прийому документів було вказане 27 квітня. Тобто загалом на процедуру відводилось 3 дні, два з яких виявились вихідними.

У декого цей факт викликав обурення. Як, наприклад, у віцеспікерки парламенту Олени Кондратюк.

«Чому треба проголошувати про нову якість і оголошувати конкурс для заміщення посади очільника податкової тривалістю у день?! Як так можна нехтувати усім, вважаючи що за боротьбою з коронавірусом можна списати геть усе?.. Якщо чесно – прикро, щоб не написати позорище», – так прокоментувала це Кондратюк на своїй сторінці у фейсбуці.

«Це все, що ви маєте знати про чесну та прозору кадрову Зе-політику. Обіцяний «ліфт» так і не запрацював, а «переможці» конкурсів відомі заздалегідь. Якщо «переможець» не перемагає, то конкурс проводять повторно. Але навіть ця гра в імітацію закінчилась, ми вже в «конкурсах» на ДБР це бачили», – обурилась представниця «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Як можна було зробити конкурс за один день і чи треба така ганьба? Краще б сказали, що це буде політичне призначення і не ганьбили ні нас, як контролюючий орган (все ж таки парламент повинен контролювати), ні, звичайно, уряд. Тому що, вибачте, але подати документи за день, – це знущання і профанація», – наголошує представник «Голосу» Ярослав Железняк.

У самому Кабміні, утім, із такими зауваженнями не погоджувались.

«Це – не конкурс. Ви прекрасно знаєте, що це – конкурсна процедура. Що коли ми приймали умови проведення під час карантину конкурсного добору для того, щоби зберегти доступ українців, пересічних громадян до державної служби, була прописана спеціальна процедура», – апелював до критиків міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов та додавав, що у випадку з подачею документів на посаду голови ДПС процедура триває «реально три дні», бо «фактично у неділю і понеділок іде прийом документів» і, за цей час Кабмін, за його словами, станом на вечір 27 квітня отримав 43 заявки.

«Крім того, ці зміни діють виключно на період карантину і після завершення карантину ще є 30 днів на посаді. Це є строковий контракт і потім буде проведена повноцінна конкурсна процедура Це стосується не лише держслужбовців категорії «А», але і категорій «Б» і «В», – додав Немчінов.

Зрештою, після завершення прийому документів, Кабміну знадобився лише один день, аби визначитись із кандидатурою на посаду головного податківця. Ним став Олексій Любченко.

Інформація про те, що саме він після Верланова може сісти у крісло голови ДПС з’явилася ще того ж вечора, коли останнього звільнили. Про це, з посиланням на власні джерела, наприклад, написало видання «НВ».

Дещо раніше того дня на сайті НАЗК з’явилась декларація Любченка як кандидата на посаду заступника міністра фінансів.

Згідно з нею, він володіє:

мисливським 🔫 карабіном Blaser D-99 ;

; наручним ⌚ годинником Breguet.

Доходи Любченка за 2019 рік складались із:

благодійної допомоги в розмірі 2 690 гривень,

гривень, заробітної плати у ПРАТ «Украгрохімхолдинг» у розмірі 191 597 гривень (в середньому це майже 16 тисяч гривень на місяць);

(в середньому це майже 16 тисяч гривень на місяць); інших доходів від ПРАТ «Украгрохімхолдинг» на суму 617 776 гривень (майже 51,5 тисяч гривень на місяць)

(майже 51,5 тисяч гривень на місяць) відсотків, отриманих у «Приватбанку», в розмірі 24 тисячі гривень ;

; інших доходів від ТОВ «Проспектс Україна» у розмірі 7 874 гривень.

Любченко також має:

на банківських рахунках 84,5 тисяч доларів та понад 453,5 тисяч гривень ;

та понад ; готівкою 14 тисяч євро та 12 тисяч доларів.

При цьому дружина щойнопризначеного очільника податкової Оксана має:

квартиру у Києві на майже 64,5 квадратних метрів ;

; земельну ділянку на майже 43800 ​ квадратних метрів у Кіровоградській області;

​ у Кіровоградській області; намисто з дорогоцінним камінням Van Cleef ;

; наручний ⌚ годинник Breguet ;

; автомобіль 🚗 Land Rover Evoque 2013 року випуску;

2013 року випуску; автомобіль 🚗 Nissan Micra 1,2 2007 року випуску;

2007 року випуску; катер Bombardier Utopia 205 2007 року випуску.

За 2019 рік її доходи склали:

заробітна плата в ПРАТ «Украгрохімхолдинг» у розмірі 126 028 гривень ;

; дохід від відчуження нерухомого майна у розмірі 1 280 000 гривень;

відсотки, отримані у «Приватбанку», в розмірі 40 371 гривня;

дохід від надання майна в оренду в розмірі 111 795 гривень.

Для податкової сфери прізвище Олексія Любченка не нове.

Із 1999 по 2003 рік він був першим заступником голови податкової адміністрації Кіровоградської області.

Із 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області.

У 2009–2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації.

А у 2015-му претендував на посаду голови Держфіскальної служби.

Саме через роботу у Державній податковій адміністрації за часів Януковича Любченко може підпадати під дію люстраційного закону. На цьому, зокрема, наголошує депутатка від фракції «Голос» Юлія Клименко.

У зв`язку з цим вона навіть має намір звернутись зі скаргою до Національного агентства України з питань держслужби та до НАЗК.

За інформацією низки ЗМІ, кандидатуру Любченка міг лобіювати міністр фінансів Сергій Марченко і, мовляв, навіть водив його в Офіс президента «на узгодження». Сам Марченко цю інформацію не коментував.

Нині призначення Любченка він коментує так: «Для нас ключовим було те, щоб люди були фахові, досконало розбиралися у системі і знали, як виключити будь-які можливості для корупції. На мій погляд, обрано найбільш професійних і досвідчених претендентів. Вони мають одразу приступити до роботи і виправляти критичний стан речей».

Серед кроків, яких він очікує від нового голови податкової, Марченко називає:

представлення стратегії реформування ДПС і плану дій з термінами реалізації;

щомісячні публічні звіти про результати роботи;

забезпечення визначеного плану надходжень до держбюджету;

максимальне спрощення усіх процедур.

«Я одразу зазначу: призначення йде шляхом укладення контракту на період карантину», – наголошує Марченко

Тим часом 28 квітня напередодні призначення Любченка керівником ДПС, Окружний адмінсуд Києва отримав позов до Кабінету міністрів та Державної податкової служби, в якому позивач просить скасувати оголошення добору на голову та заступника ДПС, а також на час провадження заборонити укладання контракту з новим головою.

Щодо керівника митниці, яка нині теж залишилась без очільника, то в уряді повідомляють: це призначення має відбутись «найближчим часом».

Наразі в.о. голови ДМС виконує Ігор Муратов, якого міністр фінансів Сергій Марченко називає «досвідченим митником, фаховою людиною, яка цілком може в цей складний період виконувати покладені на нього завдання».