В України немає фінансових передумов для дефолту, але є його «адвокати» – Гончарук

В України зараз немає фінансових передумов для дефолту, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Це питання взагалі з’явилося в публічному порядку денному тому, що з’явилися «адвокати дефолту» – люди, які почали пропонувати це серйозно публічно, як рішення. І багато розумних адекватних людей, які розуміють неприпустимість такого розвитку подій, просто публічно вийшли і сказали: дивіться, цього точно не можна. У нас немає фінансових передумов для дефолту. Тобто Україна зараз достатньо сильна для того, щоб адекватно, чесно, правильно обслуговувати свої зобов’язання», – сказав Гончарук.

За його словами, розмови про загрозу дефолту – «це просто маніпуляція для того, щоб підвищити градус».

«У нас кількість золотовалютних резервів зросла. Подивіться, наскільки навіть за останніх шість місяців. Тобто в принципі все рухається в правильному макроекономічному напрямку. Україна покращує свою ситуацію. Якщо не робити дурниць, не битися головою об стіну і просто зайти у співпрацю з МВФ, нормально побудувати кооперацію з ЄС, отримати звідти макрофіндопомогу, нормально будувати роботу зі Світовим банком, отримати звідти кошти, то все може бути абсолютно нормально», – наголосив він.

Водночас, за словами експрем’єра, шляхом до дефолту може стати відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Є креативні, екзотичні ідеї в окремих людей, які також не соромляться доносити ці ідеї до президента. І тому в публічній площині важливо пояснювати, що відсутність співпраці з МВФ – це шлях до дефолту. Це такий сценарій дефолтний. Тобто люди, які ратують за те, щоб відмовитися від МВФ, від співпраці з нашими міжнародними партнерами, ратують за цей сценарій. Це важливо розуміти», – додав Гончарук.

Україна вже кілька місяців веде переговори з МВФ про трирічний кредит у розмірі 5,5 мільярда доларів. Нацбанк прогнозував отримання двох мільярдів доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у – 2020-му й 2021-му роках. Поки таких кредитів Києву не надали.

Міністр фінансів Сергій Марченко очікує щонайменше 3,5 млрд доларів від МВФ у 2020 році.