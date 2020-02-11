Звільнення Богдана: 9 місяців роботи на посаді голови Офісу президента у фото

6 Глава Офісу президента Андрій Богдан зі своєю дівчиною, співвласницею бренду купальників та інтернет-магазину біжутерії Анастасією Слічною та редактором «Української правди» Севґіль Мусаєвою. Слічна почала зустрічатися з очільником Адміністрації президента Андрієм Богданом ще до його призначення. В інтерв'ю «Світському життю» вона зізналася, що її життя не змінилися після того, як Богдан пішов у велику політику. Охорони та водія Слічна не має, проте тепер ретельно думає над тим, що вона постить в соціальні мережі. 31 січня 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація, що вони припинили свої стосунки