Доступність посилання
Перейти до основного матеріалу
Перейти до основної навігації
Перейти до пошуку
toggle search input
toggle main navigation
Усі сайти RFE/RL
Шукати
Шукати
пошук за словом...
РАДІО
ТБ
НОВИНИ
СТАТТІ
ПОЛІТИКА
ЕКОНОМІКА
СУСПІЛЬСТВО
КУЛЬТУРА
СПОРТ
УКРАЇНА
СВІТ
ВСЕ ЗА ДОБУ
МУЛЬТИМЕДІА
ФОТО
ДОНБАС
ВІЙНА
КРИМ
РУС
УКР
KTAT
СХЕМИ
ПРОГРАМИ
СХЕМИ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТБ
НЬЮЗРУМ
ІСТОРІЇ З ЄВРОПИ
КРИМ.РЕАЛІЇ ТБ
СУБОТНЄ ІНТЕРВ'Ю
ІСТОРИЧНА СВОБОДА
М+
#ВУкраїні
СВОБОДА ЗА ТИЖДЕНЬ
СПЕЦПРОЄКТИ
КРИМСЬКІ САНКЦІЇ
1989: ЯК ПАДАВ КОМУНІЗМ НА СХОДІ ЄВРОПИ
ГОЛОДОМОР - ЖИВА ПАМ’ЯТЬ
ІНШЕ
БІЛЬШЕ
Радіо Свобода
Слухати прямий ефір
Новини
Наступні
08:00 - 08:03
Новини
09:00 - 09:03
Новини
10:00 - 10:03
Новини
ІНФО
Як слухати
РОЗКЛАД і ЗАПИС ПРОГРАМ
Радіо Свобода на SoundCloud
Донбас.Реалії на SoundCloud
Шукати
Шукати
Назад
Вперед
ТОП новини
11 лютого 2020, Київ 20:36
Фотогалереї
Звільнення Богдана: 9 місяців роботи на посаді голови Офісу президента у фото
11 лютого 2020, 19:08
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Радіо Свобода пригадує майже 9 місяців перебування Богдана на посаді.
1
Під час виборів 2019 року ЗМІ рясніли заголовками про те, що в штабі одного з кандидатів у президенти Володимира Зеленського працює адвокат олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, проєкт журналістських розслідувань «Схеми» інформував, що напрямки перельотів
Андрія Богдана
змінювалися відповідно до зміни місця проживання Ігоря Коломойського. Сам Андрій Богдан відмовлявся коментувати перельоти, посилаючись на те, що це «приватне життя»
2
Володимир Зеленський, Дмитро Разумков, Сергій Шефір та Андрій Богдан у виборчому штабі під час виборів президента
3
21 травня новообраний президент України Володимир Зеленський
призначив
головою своєї адміністрації Андрія Богдана
4
Володимир Зеленський та Андрій Богдан і Офісі президента. Призначення Андрія Богдана порушувало аж два положення закону України «Про очищення влади». Про це заявила голова Громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті Тетяна Козаченко. Натомість у
команді ж президента Володимира Зеленського наполягали, що призначення Андрія Богдана головою Адміністрації президента України не підпадало під закон, оскільки
голова адміністрації не є державним посадовцем і не виконує жодних владних повноважень
5
Фото з офіційної сторінки Володимира Зеленського в інстаграм із підписом «На Банковій. Хоч гантелі не вкрали)))», 31 травня 2019 року. За кілька днів до цього, новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що з Адміністрації президента зникли монітори і сервери з секретною інформацією. Прессекретар Петра Порошенка Святослав Цеголко у відповідь заявив, що техніка була орендована і потім повернута власнику. ДБР тоді відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів і серверів з Адміністрації президента
6
Глава Офісу президента Андрій Богдан зі своєю дівчиною, співвласницею бренду купальників та інтернет-магазину біжутерії Анастасією Слічною та редактором «Української правди» Севґіль Мусаєвою. Слічна почала зустрічатися з очільником Адміністрації президента Андрієм Богданом ще до його призначення. В інтерв'ю «Світському життю» вона зізналася, що її життя не змінилися після того, як Богдан пішов у велику політику. Охорони та водія Слічна не має, проте тепер ретельно думає над тим, що вона постить в соціальні мережі. 31 січня 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація, що вони припинили свої стосунки
7
Візит Володимира Зеленського в Ужгород. На задньому тлі Андрій Богдан. Тоді президент відвідував Львівщину та Закарпаття, де представив новопризначених голів обласних державних адміністрацій, 6 липня 2019 року
8
Володимир Зеленський та Андрій Богдан у Львові, 7 липня 2019 року
9
Володимир Зеленський та Андрій Богдан під час візиту в Дніпро, 12 липня 2019 року
10
Президент України та голова його адміністрації купаються в Чорному морі. Сайт Офісу президента подав це як «інспектування температури води»
11
...і відпочивають на одному з одеських пляжів. 27 липня 2019 року
12
Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і голова Офісу президента Андрій Богдан під час першої сесії Верховної Ради 9-го скликання. Київ, 29 серпня 2019 року
13
Андрій Богдан на відкритті Вищого антикорупційного суду. На фото голова ВАКСу Олена Танасавич, президент Володимир Зеленський та очільник офісу керівника держави Андрій Богдан, 5 вересня 2019 року
14
Андрій Богдан та Віталій Кличко під час «дебатів» на одному з українських телеканалів. Глава адміністрації президента тоді заявив, що Кличко був призначений головою Київської міськадміністрації, згідно з Конституцією і законами України, і складає свої повноваження, як і всі голови місцевих державних адміністрацій, перед новообраним президентом. Міський голова Києва Віталій Кличко, зі свого боку, звинуватив керівника Офісу президента України Андрія Богдана в маніпулюванні законами і Конституцією країни
15
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Іншими двома указами Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади свого помічника та призначив його головою Офісу президента.
ЗМІ повідомляли про конфлікт між Богданом та Єрмаком, який виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу президента.
6 лютого Андрій Богдан
заперечив свій конфлікт із Андрієм Єрмаком
Звільнення Богдана: 9 місяців роботи на посаді голови Офісу президента у фото
Дивитись коментарі
FACEBOOK КОМЕНТАРІ
Нагору
XS
SM
MD
LG
FACEBOOK КОМЕНТАРІ