LIVE | Мери VS Зеленський. Чим закінчиться конфлікт?

- Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Що означає це призначення і яких реформ очікувати українцям?
- Чому мери великих міст публічно критикують центральну владу?
- Чим закінчиться конфлікт регіональних еліт з командою президента Зеленського?
- Хто може увійти до «партії мерів» та чи підуть очільники міст у велику політику?
Учасники програми:
Сергій Щербина, головний редактор «РБК-Україна»;
Віктор Таран, політичний експерт;
Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації;
Олексій Каспрук, міський голова Чернівців;
Ірина Верещук, народний депутат України («Слуга народу»);
Соломія Бобровська, народний депутат України («Голос»).
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