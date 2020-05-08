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08 травня 2020, Київ 15:03
Політика

LIVE | Мери VS Зеленський. Чим закінчиться конфлікт?

Початок ефіру о 14:00

  • Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Що означає це призначення і яких реформ очікувати українцям?
  • Чому мери великих міст публічно критикують центральну владу?
  • Чим закінчиться конфлікт регіональних еліт з командою президента Зеленського?
  • Хто може увійти до «партії мерів» та чи підуть очільники міст у велику політику?

Учасники програми:

Сергій Щербина, головний редактор «РБК-Україна»;

Віктор Таран, політичний експерт;

Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації;

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців;

Ірина Верещук, народний депутат України («Слуга народу»);

Соломія Бобровська, народний депутат України («Голос»).

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