Міністерка у справі ветеранів розповіла, скільки добровольців отримали статус УБД за час дії закону

За час дії закону про визнання добровольців учасниками бойових дій на Донбасі цей статус отримали 670 людей. Про це голова Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами міністерки, серед учасників Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил – близько 20 тисяч жінок.

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«Показово дуже, що найбільше жінок це саме з тих населених пунктів, які були або окуповані, або з окупованих територій, які є внутрішньо переміщеними особами», – сказала вона.

При цьому комісія з надання статусу учасника бойових дій, за даними Лапутіної, «надала статус учасників бойових дій 670 особам з числа добровольців».

Коментуючи випадки, коли статус УБД отримують за нетривале перебвання в зоні воєнних дій, Лапутіна зазначила, що між собою військовослужбовці називають це явище «військовим туризмом».

«Питання «військового туризму» дуже хотілося б, щоб було припинене. Тому що це нівелює статус. Це моя принципова позиція. Це нівелює справжніх захисників. Бо у військових колективах всі бачать, хто і де був. А просто «похід за пільгами» – це не має бути нормальною практикою в умовах, коли йде війна», – сказала голова Мінветеранів.

Закон, який урегульовує надання статусу учасника бойових дій добровольцям, набув чинності 1 січня 2020 року.