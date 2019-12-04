Верховна Рада ухвалила закон, який надає добровольцям статус УБД

Верховна Рада 4 грудня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції». Його підтримали 329 народних депутатів.

Цим документом у законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» перелік учасників бойових дій доповнюється особами, «які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, упродовж не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у взаємодії із ЗСУ, МВС, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами».

Статус УБД не буде поширюватися на працівників підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали участь у забезпеченні проведення АТО, а також на осіб, які «добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність)».

Порядок надання та позбавлення статусу УБД визначатиме Кабінет міністрів України.

Закон набирає чинності з дня, наступного після дня опублікування, починає діяти з 1 січня наступного року.

Порядок надання статусу УБД та позбавлення такого статусу визначається Кабінетом міністрів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.