Мінветеранів заявило, що самостійно ініціювало перевірку підозрюваного в корупції посадовця

Міністерство у справах ветеранів заявило, що самостійно ініціювало перевірку підозрюваного в корупції посадовця.

У відомстві заявили, що в листопаді 2019 року отримали «сигнал» від громадськості щодо можливої причетності посадовця до корупційної діяльності.

«Реагуючи на отриману інформацію, саме Міністерством у справах ветеранів було направлено лист до Національної поліції України з проханням здійснити перевірку діяльності представника Луганського тервідділу на можливість його причетності до корупційних правопорушень», – повідомили у відомстві.

4 серпня поліція поінформувала, що в Луганській області працівник відділу Міністерства у справах ветеранів через посередника вимагав 360 тисяч гривень «винагороди» від колишнього військовослужбовця за оформлення й отримання одноразової виплати за бойові поранення. Посереднику та посадовцю оголосили підозри.