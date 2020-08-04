Поліція: на Луганщині викрили «схему» вимагання коштів з учасників бойових дій

Національна поліція заявляє, що в Луганській області працівник відділу Міністерства у справах ветеранів через посередника вимагав 360 тисяч гривень «винагороди» від колишнього військовослужбовця за оформлення й отримання одноразової виплати за бойові поранення.

«Зловмисники налагодили корупційну схему оформлення й отримання учасниками АТО/ООС соціальних виплат. За певну суму неправомірної вигоди співробітник відомства обіцяв вплинути на уповноважених осіб, до компетенції яких входить вирішення цього питання. У ході слідства правоохоронці встановили, що за отримання одноразової виплати за бойові поранення колишній військовослужбовець повинен був надати «винагороду» у понад 360 тисяч гривень. Вказана сума складалася з неправомірної вигоди – 4 500 доларів США – та з 50% від суми соціальної виплати – 240 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що обом згаданим особам – працівникові відділу міністерства і посереднику – оголосили підозри, вирішують питання про обрання запобіжних заходів.