«Я на власні очі бачила російських спецслужбовців» – голова Мінветеранів про Святогірську лавру

Голова Міністерства у справах ветеранів, генерал-майорка Служби безпеки України Юлія Лапутіна бачила російських військових на території Свято-Успенської Святогірської лаври, якою зараз користується Українська православна церква (Московського патріархату) після початку російської агресії. Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Лапутіної, попри те, що в Україні церква відокремлена від держави, Росія «навіть на доктринальному рівні позиціонує церкву як елемент м’якої сили, яка змінює поведінку населення тієї держави, де вона розташована, в інтересах Росії».

«Про Святогірську лавру можна багато чого розповідати, але я сама туди виїжджала, ще коли була в окупованій Донеччині. І я на власні очі бачила там російських спецслужбовців. Скажемо так, спецпризначенців», – сказала Лапутіна.

За її словами, про це українські військові доповіли в штаб Антитерористичної операції, але їй невідомо, які рішення ухвалювало командування.

«Які рішення ухвалювалися – я не знаю. Але так було. З російською зброєю, з радіостанціями, з перемовинами з підрозділами, які знаходилися поблизу кордону з Україною з російської сторони. Це те, що ми бачили на власні очі», – зазначила міністерка.

Вона додала, що щодо деяких громадян, які «мають відношення до відповідного релігійного напряму, вчиняли дії на шкоду безпеці України», вже є судові рішення пр притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Святогірська лавра розташована на підконтрольній Україні частині Донецької області.