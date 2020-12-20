«Усе відбувається мирно, якщо не втручається іноземна країна»: Епіфаній про критику УПЦ (МП) візиту Варфоломія до України

Усе відбувається мирно, якщо в релігійні події в Україні не втручається «іноземна країна», сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, коментуючи критику майбутнього візиту до України Вселенського патріарха Варфоломія з боку УПЦ (МП), що є частиною Російської православної церкви.

«Вони завжди протестують. Якщо ми згадаємо приїзд папи Римського Івана Павла ІІ, дехто пам’ятає, які точилися суперечки, були протести з боку РПЦ в Україні. Так само і зараз ідуть певні протести проти того, щоб Вселенський патріарх Варфоломій приїжджав до України», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

Глава ПЦУ пригадав, що схожі заяви були й тоді, коли йшлося про створення Української православної церкви як автокефальної помісної церкви, єдиної канонічної в Україні: «Вони говорили про те, що будуть суперечки, релігійна війна, коли Україна отримає Томос. Це теж такі були заяви. Але ми бачимо, що все відбувається мирно, якщо не втручається іноземна країна і не чинить тут ці суперечки і протистояння не робить штучно».

«Для нас важливий приїзд патріарха Варфоломія, бо він засвідчує те, що це канонічна територія Православної церкви України. Бо Вселенський патріарх не приїде до РПЦ в Україні. І президент Зеленський, коли запросив патріарха Варфоломія до України, засвідчив, що це є також канонічна територія ПЦУ», – наголосив він.

За повідомленнями, Вселенський патріарх 30 листопада оголосив, що здійснить офіційний візит в Україну на День Незалежності в серпні 2021 року на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Православна церква України була створена як канонічна автокефальна помісна церква з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви. На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України. Відтак ПЦУ є однією з 15 канонічних автокефальних помісних церков, які складають православну спільноту, і єдиною канонічною православною церквою на території України.

Підрозділ РПЦ в Україні, так звана Українська православна церква, що підпорядкована Московському патріархатові, є частиною канонічно визнаної РПЦ, але на території України її канонічний статус сумнівний. Вона не є автокефальною і не має статусу помісної церкви. Як повідомляв Вселенський патріарх, «в дусі пастирської чуйності ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних (таких, які не керують тією єпархією, назву якої вони використовують – ред.) або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів» у сподіванні, що вони об’єднаються з канонічною ПЦУ.

Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, і українська частина, УПЦ Московського патріархату, всупереч церковним канонам не визнають рішень Вселенського патріарха і розривають зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ. Москва – і Російська православна церква, і російська держава – також активно перешкоджають подальшому визнанню ПЦУ з боку інших православних церков.