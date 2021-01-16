Голова Мінветеранів: за 2020 рік ветерани отримали 539 квартир, у черзі – понад 5 тисяч

У 2020 році ветерани отримали 539 квартир – таку цифру озвучила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином вона відповіла на питання одного з читачів Радіо Свобода.

«За програмою, те, що я знаю, з того, що мені довелося вивчити, 539 квартир отримали минулого року захисники України», – сказала Лапутіна.

Водночас вона вказала на те, що в черзі на отримання житла – майже вдесятеро більше.

«Загальна черга, здається, більше 5 тисяч. 500 квартир в рік, то це 10 років. Чекати немає куди, тому що люди потребують цього зараз», – заявила вона.

За словами голови Мінветеранів, чергу можна розвантажити різними методами.

«Є деякі ветерани, які звертаються до міністерства з проханням, наприклад, що ми можемо самі за умови пільгово-іпотечного кредитування взяти участь у цих програмах і отримати житло», – навела приклад вона.

Читайте також: Українська контррозвідка за всіх керівників повідомляла про загрозу з боку Росії – Лапутіна

Лапутіна також зауважила, що серед військових є ті, чиє житло залишилося на окупованій територій, а також люди з інвалідністю, які можуть не мати можливості повноцінного працевлаштування через стан здоров’я.

Юлія Лапутіна очолила Міністерство у справах ветеранів у грудні 2020 року.