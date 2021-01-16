США передали українським військовим позашляховики та човни – посольство

Сполучені Штати передали Збройним силам України 20 автомобілів і 84 човни, повідомляє посольство США в Києві.

Зокрема йдеться про «Хамві» – високомобільні багатоцільові колісні автомобілі, які виробляє американська компанія AM General. Вони були прийняті на озброєння армії США у 1980-х роках.

«Ніщо не могло зупинити доставку 20 «Хамві» для Сухопутних військ України та Сил спеціальних операцій, а також 84 човнів для ВМС України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України», – йдеться в повідомленні посольства.

12 січня посольство України в США повідомило, що українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу «Айленд» прибули до США, де під керівництвом американських інструкторів пройдуть курс навчання в Балтиморі, штат Мерілендє.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.