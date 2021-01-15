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15 січня 2021, Київ 17:45
Новини | Суспільство

У 2020 році в ході бойових дій на Донбасі загинули 50 військових ЗСУ – дані Міноборони

В ході проведення спершу АТО, згодом – ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року загинули 2 665 військових Збройних сил України, поранено 10 152

50 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі протягом 2020 року, повідомило Міністерство оборони у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 339 осіб», – йдеться у документі, підписаному начальником Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богданом Сеником.

З інших причин, окрім бойових, під Операції Об’єднаних сил протягом 2020 року померли 79 українських військових, додають у міністерстві.

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Загалом, за даними Міноборони, у ході проведення спершу антитерористичної операції, згодом – ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року загинули 2 665 військових Збройних сил України, поранено 10 152. Кількість «інших загиблих (померлих)» військових ЗСУ, за заявою відомства, становить 1 168 людей.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Україна і Росія домовляться про Донбас у 2021-му?
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Україна і Росія домовляться про Донбас у 2021-му?

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