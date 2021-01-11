Військові експерти і дипломати США закликають Зеленського вивчити справу генерала Назарова

Військові експерти, в тому числі три американські генерали у відставці, та дипломати закликають Офіс президента, Верховну Раду, Верховний суд, а також Раду національної безпеки і оборони детально вивчити справу генерала Віктора Назарова і гарантувати, що цивільні суди не будуть судити військових за віддання бойових наказів. Про це йдеться у зверненні, яке є у розпорядженні Радіо Свобода.

Експерти підтримали дослідження ексрадника міністра оборони США, президента The Potomac Foundation доктора Філіппа Карбера і генерал-лейтенанта у відставці, екскомандувача американської армії в Європі Бена Годжеса. 22 грудня в газеті Kyiv Post вони вказали на можливі небезпечні наслідки засудження генерала Віктора Назарова – його визнали винним у загибелі 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76 17 червня 2014 року. Літак збили в аеропорту Луганська підтримувані Росією бойовики. Назаров на той час був начальником штабу антитерористичної операції.

На думку Годжеса і Карбера, і справа Назарова, і інші справи проти бойових командирів за їхні накази, які розглядають цивільні суди, підривають українську національну безпеку. Серед тих, хто підтримав їхню думку, колишні посли Сполучених Штатів в Україні, екскомандувачі сил НАТО та екскерівники Північноатлантичного альянсу. Ані прокурори звичайних судів, ані самі судді не мають потрібної спеціалізації та знань, щоб ухвалювати рішення стосовно військових командирів, говориться у зверненні. За їхніми даними, хоча президент Володимир Зеленський і доручив головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку дослідити бойові обставини в справі Назарова, водночас Офіс генерального прокурора ініціював кілька кримінальних справ проти інших офіцерів Збройних сил України за бойові втрати.

«Ані Сполучені Штати, ані інші західні країни, які надають Україні військову підтримку, ніколи б не дозволили поводитися зі своїми командирами так, як поводилися з генералом Назаровим», – пишуть Годжес і Карбер. 23 грудня Верховний суд зупинив виконання вироку генералу Назарову і витребував його справу для подальшого вивчення.

Автори і інші підписанти звернення пропонують українській владі такі кроки:

– Детально вивчити справу Назарова, максимально враховуючи глибину занепокоєння цією справою великої кількості досвідчених українських бойових офіцерів і командирів, а також заяву про членство України в НАТО. Справу потрібно переглянути в рамках західної практики;

– Переконатися, що суди над військовими офіцерами з питань їхніх бойових наказів у час війни відбуватимуться у військовому суді, перед військовим суддею та журі присяжних, яке складатиметься з офіцерів, що мають бойовий досвід;

– Зберігати зупинення виконання вироку генералу Назарову та не допустити будь-яких інших заходів проти нього до завершення вивчення його справи на найвищому рівні.

Переслідування генерала Назарова та криміналізація його наказів у цивільному суді може радувати тільки Росію, вважають Годжес і Карбер.

У березні 2017 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині завершився судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому бойовиками в аеропорту Луганська влітку 2014 року.

Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Його засудили до 7 років позбавлення волі. Він подав апеляційну скаргу на це рішення.

Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Віктора Назарова, якого суд першої інстанції засудив до 7 років ув’язнення через службову недбалість, яка призвела до збиття літака Іл-76 і загибелі українських військових 2014 року. Відповідне рішення суд ухвалив 11 грудня, залишивши рішення Павлоградського райсуду області без змін.

23 грудня, розглянувши скаргу Назарова, касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду зупинив виконання вироку та витребував матеріали справи.