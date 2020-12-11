Генерал Назаров не зміг оскаржити 7 років ув’язнення через недбальство, що призвело до катастрофи Іл-76

Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Віктора Назарова, якого суд першої інстанції засудив до 7 років ув’язнення через службову недбалість, яка призвела до збиття літака Іл-76 і загибелі українських військових 2014 року. Відповідне рішення суд ухвалив 11 грудня, залишивши рішення Павлоградського райсуду області без змін.

Віктор Назаров не визнає своєї провини і каже, що подаватиме на касацію.

У березні 2017 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині завершився судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська влітку 2014 року.

Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Його засудили до 7 років позбавлення волі. Він подав апеляційну скаргу на це рішення.

14 червня 2014 року у Луганському аеропорту російські бойовики збили літак Іл-76. На борту було 40 бійців 25 окремої повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу, усі вони загинули.