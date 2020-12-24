Суд зупинив виконання вироку генерал-майору Назарову, засудженому через катастрофу літака Іл-76

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зупинив виконання вироку генерал-майору Віктору Назарову, засудженому до семи років ув’язнення через за службове недбальство в справі щодо катастрофи літака Іл-76 і загибелі військових. Інформацію про зупинення виконання вироку Радіо Свобода підтвердив адвокат Віктора Назарова Михайло Турик.

За його словами, сторона Віктора Назарова внесла касаційну скаргу на рішення суду.

За даними з Єдиного реєстру судових рішень, касаційна скарга до Касаційного кримінального суду надійшла 21 грудня, а 23 грудня суд зупинив виконання рішення першої та другої інстанцій і вирішив витребувати справу в касаційному порядку.

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11 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Віктора Назарова, якого суд першої інстанції засудив до семи років ув’язнення через службову недбалість, яка призвела до збиття літака Іл-76 і загибелі українських військових 2014 року. Він залишив рішення Павлоградського райсуду області, ухвалене в березні 2017 року, без змін. Віктор Назаров тоді не визнав провини і заявив, що подаватиме на касацію.

14 червня 2014 року у Луганському аеропорту російські бойовики збили літак Іл-76. На борту було 40 бійців 25 окремої повітряно-десантної бригади та дев’ять членів екіпажу, усі вони загинули.