У суді оприлюднили повторну експертизу в «справі генерала Назарова»

У Дніпровському апеляційному суді оприлюднили висновки повторної експертизи у справі генерал-майора Віктора Назарова, засудженого судом першої інстанції до семи років ув’язнення через катастрофу літака Іл-76, збитого шість років тому бойовиками під Луганськом.

Повторна комісійна військова експертиза в справі тривала два роки. Півтора місяця тому стало відомо, що її матеріали вже в суді, однак тоді через хворобу однієї із суддів розгляд відклали.

Текст із висновками зачитували дві години, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Захист потерпілих вважає, що експертиза доводить причинно-наслідковий зв’язок між діями генерала і загибеллю літака, заявив адвокат родин загиблих Віталій Погосян.

«Відповідь на основне питання однозначна: дії посадових осіб штабу АТО на чолі із начальником штабу генерал-майором Назаровим, що здійснювали планування та проведення операції щодо перевезення зведеної парашутно-десантної роти літаками Іл-76 14.06.2014 року, перебувають у причинному зв’язку з настанням тяжких наслідків, що призвели до загибелі військовослужбовців, членів екіпажу, втрати озброєння, техніки та іншого військового майна», – зазначив Погосян.

На черзі – дебати сторін. Наступне засідання в справі планують на 24 вересня.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому озброєними бойовиками в аеропорту Луганська 14 червня 2014 року.

На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачували в вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).