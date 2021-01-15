Екскомандувач Медичних сил ЗСУ підтвердив позов проти Тополі

Колишній командувач Медичних сил Збройних сил України Ігор Хоменко подав позов проти музиканта й волонтера Тараса Тополі. Цю інформацію він підтвердив у коментарі Радіо Свобода.

«Це дійсно так, я подав (позов – ред.). Це буде, я думаю, відкрито все, тому всі побачать. За ті висловлювання в мою сторону, які були», – сказав він.

Хоменко підтвердив, що йдеться про позов про образу честі й гідності, однак деталей не озвучив.

«Я не хочу зараз коментувати, тому що, я ж кажу, ніхто не ховається, все буде відкрито», – заявив екскомандувач Медичних сил ЗСУ.

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Він додав, що подробиці щодо того, чи відкриє суд провадження за його позовом і коли в такому разі буде перше засідання, наразі невідомі, але припустив, що процес, якщо відбудеться, буде відкритим.

15 січня фронтмен гурту «Антитіла» і волонтер Тарас Тополя повідомив, що Ігор Хоменко подав проти нього позов ще в листопаді минулого року, хоча про це Тополі стало відомо тільки зараз. Співак припустив, що позов пов’язаний із його критикою медичного забезпечення військових. Він нагадав, що наприкінці минулого року такий же позов був поданий проти волонтерки Наталії Вороненко.