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18 грудня 2020, Київ 11:41
Новини | Коронавірус

У ЗСУ на COVID-19 хворіє понад 3 тисячі людей, 35 померло – Медичні сили

21 військовий наразі проходить лікування в медичних закладах

У Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 3 178 людей, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Напередодні коронавірусну хворобу діагностували в 172 військових. Всього за час пандемії одужали 9 523 військових, 35 людей померли. Останній летальний випадок зафіксували протягом попередньої доби.

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«Військовослужбовець ЗС України знаходився на стаціонарному лікуванні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії клініки інфекційних хвороб Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь». Позитивний результат ПРЛ-тесту від 20.11.2020. Незважаючи на проведене лікування, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала», – повідомляє командування.

21 людина наразі лікується в медичних закладах.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 944 381 людина, одужали – 561 222, померли – 16 256.

Як і навіщо скорочують українську армію? (відео)
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Як і навіщо скорочують українську армію? (відео)

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