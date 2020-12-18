У ЗСУ на COVID-19 хворіє понад 3 тисячі людей, 35 померло – Медичні сили

У Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 3 178 людей, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Напередодні коронавірусну хворобу діагностували в 172 військових. Всього за час пандемії одужали 9 523 військових, 35 людей померли. Останній летальний випадок зафіксували протягом попередньої доби.

Читайте також: Генсекретар ООН висловив співчуття через смерть українського миротворця в ДР Конго

«Військовослужбовець ЗС України знаходився на стаціонарному лікуванні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії клініки інфекційних хвороб Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь». Позитивний результат ПРЛ-тесту від 20.11.2020. Незважаючи на проведене лікування, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала», – повідомляє командування.

21 людина наразі лікується в медичних закладах.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 944 381 людина, одужали – 561 222, померли – 16 256.