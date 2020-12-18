Минула доба на Донбасі: 8 обстрілів, поранений військовий

Підтримувані Росією бойовики минулої доби здійснили вісім обстрілів на Донбасі, одни український військовий був поранений, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Так, збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов’ї. Проти наших воїнів противник застосував артилерійські системи 122-го калібру у поєднанні зі 120-ти і 82-х міліметровими мінометами. Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь і з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Надвечір, противник активізував свої вогневі дії і поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине, де відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів», – йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ООС додали, що бойовики в передмісті Авдіївки двічі обстріляли позиції українських сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також вели снайперський вогонь.

«Внаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – йдеться в повідомленні.

При цьому в ЗСУ додали, що відповіли на «численні та прицільні» обстріли бойовиків «із гранатометів різних систем».

Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали в пресцентрі.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.