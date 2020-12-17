Міноборони заявляє, що все ж покликало Бутусова на зустріч для «обговорення перспективи співпраці»

Міністерство оборони запросило журналіста Юрія Бутусова на зустріч у суботу – про це відомство заявило 17 грудня у своєму Фейсбуці.

Згідно з повідомленням, розмова стосуватиметься перспекти подальшої співпраці, але конкретної форми такої співраці міністерство наразі не називає.

«Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу», – йдеться в заяві пресслужби відомства.

Бутусов наразі прийдешню зустріч не коментував.

Юрій Бутусов є головним редактором видання «Цензор.НЕТ», активно висвітлює тему збройного конфлікту на Донбасі. 8 грудня Міністерство оборони України запропонувало йому одну з посад у відомстві.

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Бутусов заявив, що приймає пропозицію і чекає на зустріч із президентом Володимиром Зеленським чи міністром оборони Андрієм Тараном. Він стверджував, що вважає пропозицію Міноборони «спробою банального підкупу». Журналіст заявив: «вони хочуть дати мені вигідну посаду, щоб я припинив про них писати. Передовсім, писати про «справу вагнерівців».

Згодом Міністерство оборони заявило про «відсутність вакансій, відповідних рівню амбіцій» Бутусова: той стверджував, що без конкурсної основи йому можуть запропонувати лише посаду міністра або його заступника.