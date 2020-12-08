Бутусов заявив, що готовий працювати в Міноборони

Журналіст Юрій Бутусов, якому Міністерство оборони раніше запропонувало одну з посад у відомстві, заявив, що приймає пропозицію і чекає на зустріч із президентом Володимиром Зеленським чи міністром оборони Андрієм Тараном.

На своїй сторінці у фейсбуці 8 грудня Бутусов заявив, що готовий навести порядок у Міноборони, й опублікував свою програму дій.

«Я розумію: якщо керівництво Міноборони під час війни визнає свою нездатність впоратися з проблемами управління без мене, журналіста, і пропонує високу посаду, то як відповідальний громадянин, я зобов’язаний прийняти цю пропозицію. По суті цією пропозицією вони визнали справедливість моєї критики на адресу Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського й міністра оборони Андрія Тарана про критичну ситуацію в сфері оборони і безпеки, і хочуть виправити ситуацію», – написав журналіст.

«Безумовно, я розумію також, що призначити мене на посаду хочуть, щоб я припинив писати правду», – додав він.

В інтерв’ю виданню «Детектор медіа» Бутусов сказав, що погодиться працювати в Міністерстві оборони України, якщо відомство запропонує йому конкретні посади, які відповідатимуть його вимогам.

«Оскільки всі посади директорів департаментів по закону можуть бути зайняті виключно на конкурсних засадах, Міноборони не може мені гарантувати будь-яку з цих посад, інакше це буде в чистому вигляді корупція. Таким чином, для заняття посад цивільними особами, які впливають на ухвалення рішень, на даний момент відкриті тільки посади міністра та заступників міністра», – написав журналіст у фейсбуці.

«Детектору медіа» Бутусов заявив, що вважає пропозицію Міноборони «спробою банального підкупу». «Вони хочуть дати мені вигідну посаду, щоб я припинив про них писати. Передовсім, писати про «справу вагнерівців», – додав журналіст.

За даними Бутусова, 7 грудня на комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорювали справу про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів ПВК «Вагнера», і народні депутати заслухали одного з працівників Головного управління розвідки, який безпосередньо керував «вагнерівською спецоперацією». Ці дані офіційно не підтверджені.

Раніше Служба безпеки України назвала російським фейком і інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За повідомленнями, бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії, щоб «виманити» їх з Росії. Під запис вони нібито розповідали про свою участь у бойових діях на Донбасі.

18 серпня ці записи, автентичність яких наразі перевірити неможливо, були оприлюднені.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.