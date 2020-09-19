Єрмак про спецоперацію для затримання «вагнерівців»: історія вигадана від початку до кінця

Інформація про нібито проведення в Офісі президента України наради, на якій обговорювався зрив спецоперації із затримання бойовиків «Приватної військової компанії Вагнера», є вигадкою, заявив керівник ОП Андрій Єрмак в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Це детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця. Взято декілька фактів з реальності, додано художні вигадки – і створилася масштабна історія, яка дійсно вражає», – сказав Єрмак.

За його словами, упродовж бойових дій на Донбасі українська розвідка та відповідні служби документували всіх осіб, які беруть участь у війні проти України.

«Це триває й до сьогодні. І саме факти цього документування були «злиті» у ЗМІ. На жаль, це завдало дуже серйозного удару по наших органах. Після цього інциденту їм буде набагато важче виконувати цю роботу», – заявив Єрмак.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни.

В Україні назвали «недружнім кроком» дії влади Білорусі, яка видала бойовиків Росії, попри запит на екстрадицію до України.

Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін назвав затримання групи з понад трьох десятків росіян у Білорусі спільною операцією українських і американських спецслужб.

Служба безпеки України назвала російським фейком і інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

В оприлюдненому 9 вересня інтерв’ю Дмитрові Гордону ексголова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що операцію українських спецслужб із затримання «вагнерівців» зруйнував один телефонний дзвінок з «оточення Зеленського».