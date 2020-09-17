На Донбасі немає бойових втрат серед українських військових 16 вересня – штаб ООС

На Донбасі 16 вересня не зафіксовано бойових втрат серед українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили двічі порушили режим припинення вогню.

«Постріл у бік наших позицій із підствольного гранатомета відзначено поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне. Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували», – ідеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 16 вересня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.