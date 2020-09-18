«Справа вагнерівців»: ДБР відкрило провадження за статтею про «розголошення державної таємниці»

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за статтею про «розголошення державної таємниці» після публікації в ЗМІ інформації про спецоперацію для затримання найманців з так званої «Приватної військової компанії Вагнера», повідомив виконувач обов’язків директора ДБР Олександр Соколов в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».

«ДБР відкрило кримінальне провадження, про яке донедавна ніхто не знав. Коли ж колишній глава Офісу президента заявив інформацію за конкретними фактами, ми порахували, що мовчати вже не має сенсу. Ми розраховували, що він зможе розповісти щось нове, надати якісь документи, чернетки, якщо вони існують», – сказав Соколов.

За його словами, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що йому все відомо із засобів масової інформації, усе інше – «це його висновки з урахуванням життєвого досвіду та юридичної освіти». Він не надав жодних документів.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни.

В Україні назвали «недружнім кроком» дії влади Білорусі, яка видала бойовиків Росії, попри запит на екстрадицію до України.

Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін назвав затримання групи з понад трьох десятків росіян у Білорусі спільною операцією українських і американських спецслужб.

Служба безпеки України назвала російським фейком і інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

В оприлюдненому 9 вересня інтерв’ю Дмитрові Гордону ексголова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що операцію українських спецслужб із затримання «вагнерівців» зруйнував один телефонний дзвінок з «оточення Зеленського».

Генпрокурор Ірина Венедіктова на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація Богдана, заявила: «Мені особисто невідомо, що така спецоперація готувалася».

Партія «Європейська солідарність» заявила, що суд зобов’язав СБУ відкрити провадження у справі про «вагнерівців» з метою «розслідувати ймовірну державну зраду» голови Офісу президента Андрія Єрмака.