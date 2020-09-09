У «ЄС» повідомили, що суд зобов’язав СБУ відкрити провадження щодо Єрмака через «вагнерівців»

Шевченківський райсуд Києва 9 вересня зобов’язав Службу безпеки України розслідувати ймовірну державну зраду голови Офісу президента Андрія Єрмака, повідомив народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв.

У соціальних мережах Ар’єв написав, що суд зобов’язав СБУ відкрити відносно Єрмака провадження за ст. 111 (державна зрада) і 114 (шпигунство). За його словами, справа пов’язана зі «зливом операції» щодо «вагнерівців».

«На чесне слідство від Баканова (голова СБУ – ред.) надій, звичайно, мало. Тому ми продовжуємо вимагати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді», – вказав депутат.

Раніше парламентська фракція «Європейська солідарність» заявила про існування доказів того, що операція українських спецслужб із затримання причетних до злочинів в Україні членів так званої «приватної військової компанії Вагнера» була зірвана «кимось із Офісу президента України».

У «Європейській солідарності» наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії з цього питання у Верховній Раді України.

«Слідчу комісію вимагають військові, родини загиблих. Мають повне право знати, чому вбивці захисників України уникнули покарання», – ідеться в повідомленні.

Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін назвав затримання групи з понад трьох десятків росіян у Білорусі спільною операцією українських і американських спецслужб.

«Просто їх затягли на територію Білорусії і представили як можливу ударну силу для розгойдування ситуації під час передвиборної кампанії... Це операція українських спецслужб спільно з американськими», – твердить Путін.

Служба зовнішньої розвідки України 19 серпня заявила, що повідомлення про участь українських спецслужб у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі є «спеціальною інформаційною операцією», що має «російське походження».

Раніше Служба безпеки України назвала російським фейком і інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За повідомленнями, бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії, щоб «виманити» їх з Росії. Під запис вони нібито розповідали про свою участь у бойових діях на Донбасі.

18 серпня ці записи, автентичність яких наразі перевірити неможливо, були оприлюднені.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.