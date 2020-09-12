Венедіктова про «вагнерівців»: українська прокуратура діяла «чітко в межах закону»

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що у справі про переговори із білоруською стороною щодо бойовиків «ПВК Вагнера» українські прокурори діяли чітко, дотримуючись законодавства.

«Ми, звичайно, відправило клопотання про видачу («вагнерівців» – ред.), ми направили підозру, що це – злочинці, які воювали проти України. Чи ми сподівалися, чи ні, що білоруська сторона їх видасть, – ми маємо це робити, і ми відпрацювали на 100 відсотків. У мене була розмова з генеральним прокурором Білорусі щодо цього, я проговорила кваліфікацію статті, яку ми інкримінуємо, чи є якісь запобіжники, це стосувалося «терористичної організації», запобіжників не було. І в принципі, ми були в переговорному процесі, але сталося, як сталося», – сказала Венедіктова в інтерв’ю програмі «Свобода слова Савіка Шустера».

Венедіктова додала: «Коли події стали розвиватися, стало зрозуміло, що це випадок, коли Україну намагаються втягнути в міжнародну політику, і це може стати негативним прикладом. Ми були обережні і ми чітко діяли в межах закону».

Генпрокурор на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація від ексголови Офісу президента України Андрія Богдана у його недавньому інтерв’ю Дмитру Гордону, що зрив операції із затримання «вагнерівців» відбувся після телефонного дзвінка з «найближчого оточення» Володимира Зеленського, заявила: «Мені особисто невідомо, що така спецоперація готувалася».

В оприлюдненому 9 вересня інтерв’ю ексголова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що операцію операцію українських спецслужб із затримання «вагнерівців» зруйнував один телефонний дзвінок з «оточення Зеленського».

«Її зруйнував один телефонний дзвінок. Людина, яка зробила цей дзвінок, вона фактично зізналася, що це зробила. З найближчого (оточення президента – ред.)», – сказав Богдан.

9 вересня партія «Європейська солідарність» заявила, що суд зобов’язав СБУ відкрити провадження у справі про «вагнерівців» з метою «розслідувати ймовірну державну зраду» голови Офісу президента Андрія Єрмака.

10 вересня Державне бюро розслідувань повідомило, що викликало Богдана на допит як свідка «для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів». Богдан підтвердив намір прийти на допит об 11:00 14 вересня.

Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін назвав затримання групи з понад трьох десятків росіян у Білорусі спільною операцією українських і американських спецслужб.

«Просто їх затягли на територію Білорусії і представили як можливу ударну силу для розгойдування ситуації під час передвиборної кампанії... Це операція українських спецслужб спільно з американськими», – твердить Путін.

Служба зовнішньої розвідки України 19 серпня заявила, що повідомлення про участь українських спецслужб у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі є «спеціальною інформаційною операцією», що має «російське походження».

Раніше Служба безпеки України назвала російським фейком і інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За повідомленнями, бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії, щоб «виманити» їх з Росії. Під запис вони нібито розповідали про свою участь у бойових діях на Донбасі.

18 серпня ці записи, автентичність яких наразі перевірити неможливо, були оприлюднені.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.