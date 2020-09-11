Богдан заявив, що прийде на допит у ДБР

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що отримав повістку на допит від Державного бюро розслідувань. Богдан написав про це у фейсбуці 11 вересня.

Згідно з оприлюдненим ним фото повістки, на допит Богдан має прийти об 11:00 14 вересня.

«Тільки повернувся до Києва і моментально (можуть же, коли хочуть), отримав повістку на допит в ДБР. Буду надзвичайно радий поспілкуватися з ними, а до цього запрошую журналістів зустрітися біля ДБР о 10. Поговоримо», – написав Богдан.

Напередодні Державне бюро розслідувань повідомило, що викликало Богдана на допит як свідка.

«9 вересня 2020 року в інтерв’ю одному з видань ексголова Офісу президента Андрій Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача ЗСУ. З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів у якості свідка», – йдеться в повідомленні ДБР.

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан дав Дмитру Гордону інтерв’ю, яке вийшло в ефір 9 вересня. Богдан розповів, зокрема, про невиконані обіцянки України, дані президентові Росії Володимиру Путіну, про те, хто має найбільший вплив на Володимира Зеленського, та про те, як можна виправити частину зроблених за понад рік президентства Зеленського помилок.

Згодом Богдан у фейсбуці написав, що «через фізичну загрозу після першого інтерв’ю Гордону змушений перейти українсько-румунський кордон». Радіо Свобода звернулося до колишнього голови Офісу президента за коментарем, чи насправді він покинув територію країни. Низка користувачів у мережі припускали, що такий допис Богдана міг бути жартом. Перевірити його заяву через прикордонну службу не є можливим, бо там не розголошують дані осіб, які перетинають кордон.

Представники влади висловлювання про «фізичну загрозу» не коментували.

11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака. В Офісі президента пояснювали звільнення Богдана тим, що він сам подав у відставку. В канцелярії запевняли, що зміна керівника ОПУ жодним чином не впливає на політичний курс держави. Сам президент Володимир Зеленський пояснював, що Андрій Богдан позбувся посади, бо не впорався з поставленими завданнями.

Адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан працював на посаді голови президентського офісу з травня 2019 року.