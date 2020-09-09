Богдан твердить, що влада України «кинула» Путіна

Колишній керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявляє, що у керівництва України є якась «дитяча впевненість» у тому, що Москва виплатить якісь величезні компенсації за Крим і Донбас. Про це він повідомив в інтерв’ю журналістові Дмитру Гордону, яке вийшло в ефір 9 вересня.

Богдан сказав, що по реакції російської сторони останнім часом йому здається, ніби в Москві вважають, що українська сторона обманює Росію.

«Те, що я бачу – це те, що ми його (Володимира Путіна – ред.) якось жорстко кинули. Наобіцяли одне – не зробили нічого», – сказав Богдан.

Росія окупувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року, а після цього, в квітні 2014 року, розпочала за допомогою своїх гібридних сил збройну агресію на Донбасі. Через ці дії Москви США, країни Євросоюзу, Україна та інші держави запровадили санкції проти Росії. Сама Росія називає анексію Криму «відновленням історичної справедливості», а причетність до бойових дій на Донбасі заперечує, називаючи ці події «внутрішньоукраїнським конфліктом».