В СБУ повідомили про відкрите кримінальне провадження у справі «вагнерівців» – Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність») заявляє, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у справі про ймовірне розголошення даних, яке призвело до затримання в Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнера», яких, за деякими твердженнями, планувала затримати Україна.

Як написав він у фейсбуці 12 вересня, він написав депутатське звернення щодо розслідування розголошення даних, які призвели до передчасного затримання 33 бійців ПВК «Вагнера» в Білорусі. «У відповідь на цей запит мені повідомили, що Головне слідче управління СБУ вже розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020000000000213 від 8 вересня 2020 року за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 387 Кримінального кодексу України «Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування», – заявив Гончаренко.

Коли саме це сталося, він не уточнив. СБУ на цей час, у вихідні дні, публічно не коментувала заяви депутата.

Ідеться про ситуацію з затриманням у Білорусі поблизу Мінська ще наприкінці липня 33 громадян Росії (дехто з них також мав громадянства України чи Білорусі), які, за повідомленнями, були найманцями російської ПВК «Вагнера». Влада президента Олександра Лукашенка, проти оголошеного переобрання якого на шостий поспіль термін у Білорусі з початку липня тривають щоденні протести, спершу заявила, що йшлося про намагання Росії дестабілізувати ситуацію.

Тим часом в Україні заявили, що мають докази участі 28 з затриманих у російській агресії проти України на Донбасі, і зажадали їхнього арешту і екстрадиції. Лукашенко заявляв, що може видати їх, якщо, мовляв, Україна доведе їхню причетність до злочинів на Донбасі.

Та влада Лукашенка, яка через масові протести була змушена звернутися по політичну підтримку до президента Росії Володимира Путіна, врешті до середини серпня звільнила цих осіб і відпустила 32 назад до Росії (за винятком одного з білоруським громадянством, який забажав залишитися в країні), не видавши Україні нікого. В Україні цей крок білоруської влади назвали недружнім кроком.

Але тим часом із різних джерел стали з’являтися недостатньо підтверджені повідомлення, що згаданих 28 учасників бойових дій на Донбасі, серед них причетних до збиття українських бойових літаків і вертольотів чи й, можливо, до збиття малайзійського авіалайнера рейсу MH17, разом зі ще кількома випадковими особами зібрали разом у результаті тривалої й ретельної спецоперації спецслужб України, щоб виманити їх нібито на роботу охоронцями до Венесуели і під час авіаперельоту над українською територією влаштувати посадку їхнього літака і затримати їх, маючи при цьому їхні власні признання в участі в подіях в Україні, які з них збирали «вербувальники» з українських спецслужб. Ці повідомлення стверджують, що операцію зупинили відразу після того, як її очікуване завершення обговорили в офісі президента України, а відтак у Білорусі цих людей затримали місцеві спецслужби, так що до перельоту їх над Україною не дійшло.

Про версію про причетність до перебування «вагнерівців» у Білорусі спецслужб України заявляли також у Росії, без уточнень, що мало стати її метою. В Україні існування такої операції офіційно заперечили і в спецслужбах, і в офісі президента. Там також лунали заяви, що все це – російська провокація.

Але час від часу в Україні продовжують оприлюднювати все нові документи, які свідчать і про те, що зі згаданими «вагнерівцями» велася оперативна робота, яка була належно задокументована, зокрема були зібрані їхні власні свідчення про участь в агресії Росії проти України на Донбасі, а також і про те, що для цих людей дійсно були куплені через українські агентства авіаквитки, які відповідали версії про вимушену посадку під певним приводом літака з ними всіма разом на борту під час польоту над територією України до Туреччини для нібито подальшого перельоту до Венесуели.

А українські правоохоронці підтверджують, що зібрали достатню доказову базу щодо вчинення цими особами злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі.

У зв’язку з цим критики чинної влади України, а особливо голови офісу президента Андрія Єрмака, якого вони називають проросійським, твердять, що могло йтися про свідоме затримання за вказівкою з офісу завершення цієї української спецоперації і про передачу інформації про цю операцію російській стороні, і вимагають розслідувати таку версію. Офіційний Київ президента Володимира Зеленського відкидає її.