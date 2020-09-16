У Раді зареєстрували постанову про ТСК, яка розслідуватиме ситуацію навколо «вагнерівців»

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме ситуацію з імовірною спецоперацією для затримання найманців так званої «Приватної військової компанії Вагнера», повідомив голова парламентської фракції «Голос» Сергій Рахманін у фейсбуці.

«Проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка має розплутати загадкову історію навколо «вагнерівців», зареєстрований. Фракція «Голос» виконала свою обіцянку. Головою ТСК буде наш колега Роман Костенко», – написав Рахманін.

«Спеціально для тих, хто показово дбає про збереження державних секретів», депутат наголосив, що «зберігати таємницю й захищати брехню – різні речі».

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни.

В Україні назвали «недружнім кроком» дії влади Білорусі, яка видала бойовиків Росії, попри запит на екстрадицію до України.

Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін назвав затримання групи з понад трьох десятків росіян у Білорусі спільною операцією українських і американських спецслужб.

Служба безпеки України назвала російським фейком і інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

В оприлюдненому 9 вересня інтерв’ю Дмитрові Гордону ексголова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що операцію українських спецслужб із затримання «вагнерівців» зруйнував один телефонний дзвінок з «оточення Зеленського».

Генпрокурор Ірина Венедіктова на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація Богдана, заявила: «Мені особисто невідомо, що така спецоперація готувалася».

Партія «Європейська солідарність» заявила, що суд зобов’язав СБУ відкрити провадження у справі про «вагнерівців» з метою «розслідувати ймовірну державну зраду» голови Офісу президента Андрія Єрмака.