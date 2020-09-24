Комітет Ради підтримав створення ТСК через ситуацію з «вагнерівцями» – депутат

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав створення тимчасової слідчої комісії парламету через ситуацію із ймовірною спецоперацією для затримання бійців приватної військової компанії «Вагнера», повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Михайло Забродський у фейсбуці.

«Висновок комітету був майже одностайним і безапеляційним: направити встановленим порядком питання створення ТСК на розгляд Верховної Ради України! Слід зазначити, що це лише черговий крок регламентного процесу і подальший розгляд і включення цього питання до порядку денного буде імовірно найближчим часом обговорено на регламентному комітеті», – написав Забродський.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни.

В Україні назвали «недружнім кроком» дії влади Білорусі, яка видала бойовиків Росії, попри запит на екстрадицію до України.

Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін назвав затримання групи з понад трьох десятків росіян у Білорусі спільною операцією українських і американських спецслужб.

Служба безпеки України назвала російським фейком і інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

В оприлюдненому 9 вересня інтерв’ю Дмитрові Гордону ексголова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що операцію українських спецслужб із затримання «вагнерівців» зруйнував один телефонний дзвінок з «оточення Зеленського».

Генпрокурор Ірина Венедіктова на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація Богдана, заявила: «Мені особисто невідомо, що така спецоперація готувалася».

Партія «Європейська солідарність» заявила, що суд зобов’язав СБУ відкрити провадження у справі про «вагнерівців» з метою «розслідувати ймовірну державну зраду» голови Офісу президента Андрія Єрмака.