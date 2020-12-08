Міноборони запропонувало Бутусову зайняти «одну з міністерських позицій»

Міністерство оборони України пропонує одну з посад у відомстві журналістові Юрієві Бутусову, повідомила у вівторок пресслужба Міноборони.

«Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрій Бутусов. Хтось може вважати його журналістські матеріали упередженими, маніпулятивними, спекулятивними. Хтось може ставити під сумнів компетентність автора, достовірність його джерел та обґрунтованість висновків. В одному йому не відмовити – у небайдужості. Коли мова про конструктивну позицію – це викликає повагу. Критична налаштованість не виключає співпраці і пошуку точок дотику. Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Сам Бутусов поки цю пропозицію не коментував. Тако наразі невідомо, яка конкретно позиція, штатна чи позаштатна, йому пропонується.

Юрій Бутусов є головним редактором видання «Цензор.НЕТ», активно висвітлює тему збройного конфлікту на Донбасі.