У Міноборони розповіли, скільки БПЛА проросійських сил вдалося ЗСУ збити цьогоріч на Донбасі

У Міністерстві оборони України у відповіді на запит Радіо Свобода повідомили, що з початку поточного року українським військовим на Донбасі вдалося збити більш ніж десяток безпілотних літальних апаратів проросійських сил.

«Враховуючти інтенсивність ведення бойових дій та постійну зміну оперативної обстановки в період з 2014 року по грудень 2015 року підтвердження збитих БПЛА противника не проводилось. У зв’язку із цим, інформація щодо збитих БПЛА за вище вказаний період відсутня. Разом з тим, із застосуванням зброї та засобів радіоелектронної боротьби з БПЛА було обліковано в період з 2016 року по 2019 рік 75 збитих БПЛА противника. Протягом 2020 року – 12 БПЛА противника», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Крім того, у Міноборони повідомили, що за державним оборонним замовленням на поточний рік запланована закупівля за імпортом комплексів протидії БПЛА мультироторного типу EDM4S-UA виробництва компанії NT-Service (Литовська Республіка).

«Зазначені комплекси буде поставлено до військових частин (підрозділів), що виконують завдання в операції Об’єднаних сил.

У Міноборони зауважили, що напрямок радіоелектронної боротьби є чутливим для висвітлення у ЗМІ, оскільки може завдати шкоди обороноздатності держави.

«Російською Федерацією постійно проводиться інформаційна кампанія з дискредитації вищого державного та військового керівництва», – констатували у відомстві.

8 грудня начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив у ЗМІ, що українських військових на передовій озброять «антидроновими» рушницями. Він зауважував, що такі рушниці з’являться «дуже скоро у наших воїнів на передовій».