Українські військові збили на Донбасі безпілотник бойовиків – штаб ООС

Українські військові на Донбасі збили безпілотний літальний апарат, запущений з непідконтрольної Києву частини Донецької області, повідомив 30 листопада штаб операції Об’єднаних сил. Всього ж російські гібридні сили здійснили два порушення режиму перемир’я, вказано у вечірньому зведенні.

«Режим припинення вогню противник порушив, застосувавши станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю в районі Водяного. Окрім того, на цій же ділянці був виявлений проліт ворожого БПЛА типу «Квадро» із перетином лінії розмежування. Пострілами зі стрілецької зброї ворожий безпілотний літальний апарат було збито», – інформує штаб.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, ідеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 30 листопада не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.