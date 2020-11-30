Українська делегація в ТКГ чекає реакції МЗС після спроби бойовиків замінувати позиції ООС на Донбасі

Українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі чекає на реакцію Міністерства закордонних справ України на спробу підтримуваних Росією бойовиків замінувати українські позиції. Про це йдеться в заяві ТКГ 30 листопада у фейсбуці.

Напередодні у пресцентрі операції Об’єднаних сил повідомили, що у смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання неподалік Луганського, зі спостережного пункту виявили підхід диверсійно-розвідувальної групи бойовиків до українських позицій.

За даними штабу ООС, військові зірвали намагання диверсантів провести мінування позицій українських військ.

«Під час огляду шляху відступу ворожої ДРГ було виявлено засоби мінування російського виробництва, зокрема три МОН-50 та споряджений касетний контейнер типу КСФ-1 з мінами типу ПФМ-1, які заборонені «Женевською конвенцією». Окрім того, були виявлені особисті речі та бронежилет з позивними «Мартин», «Худий» та «Григор», 2 речових мішки, бухта кабелю, 4 магазини, споряджені патронами 5,45 мм», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в штабі ООС додали, що підходи до українських позицій бойовики корегували за допомогою безпілотного літального апарата типу «Гранат», який входить до новітнього російського комплексу забезпечення дій артилерії «Наводчик-2».

Українські військові збили цей безпілотник, а матеріали, вилучені із нього, вивчають відповідні структури Об’єднаних сил, йдеться в повідомленні.

«Проведення розвідки з використанням БПЛА свідчить про недотримання ворогом домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи. Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – заявили в штабі.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.