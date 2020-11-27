Кінець Мінських перемовин? Тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Ініційована Києвом епопея із «планами дій» для пожвавлення Мінських перемовин щодо Донбасу, здається, добігає кінця: Росія відкрито підтримала «план» угруповань «ЛДНР» – тобто свій власний. Там пропонується закріпити у Конституції «особливий статус» для ОРДЛО до 2050-го року і передати Україні контроль за українсько-російським кордоном після виборів. Українська делегація в Мінську наголосила , що план має бути поданий від Росії, а не від бойовиків але марно: російський представник Борис Гризлов вкотре сказав, що Росія не є стороною конфлікту. Заручниками політики стали і обмін полоненими, і відкриття КПВВ на Донбасі . Навіщо триматися за Мінські перемовини, якщо вони не приносять миру? Пояснюємо в ефірі.

Тим часом відведений Володимиром Зеленським рік на пошуки миру на Донбасі добігає кінця, а ситуація навіть на фронті далека від ідеальної : секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що його відомство готує нове рішення по Донбасу . Можливо, йдеться про один із «планів Б», підготовлених Києвом напередодні «Нормандської зустрічі» 2019-го року – аж до повної «заморозки» перемовин із Росією.

Чоловікам в Донецьку прийшли смс із вимогою з'явитися до «військкоматів» угруповання «ДНР» для «перевірки мобілізаційного резерву». Згодом, за нашою інформацією, до адресатів почали приходити і люди у формі «військової комендатури» та м'яко переконувати «підписати контракт». На кого полюють бойовики у першу чергу, чому саме зараз та чому мовчить Київ – обговорюємо тут.

Від біженців до «ВПО-дисидентів»: наш текст про тих, кого в Україні заведено називати «переселенцями»: прочитайте, щоби зрозуміти, які різні люди ховаються за цим терміном.

Битва із ковідом триває: Київ планує розгорнути мобільний шпиталь у Слов'янську на випадок різкого сплеску захворюваності серед жителів підконтрольної частини Донецької області (за підрахунками, він ось-ось стане потрібним ). А от на окупованих територіях ситуація, скоріше за все, вже катастрофічна – і Україна безсила цьому зарадити.

Наш репортаж із «білої плями» території, підконтрольної угрупованню «ДНР», – міст Торез, Сніжне та Зугрес: ця донбаська глибинка деградує із 2014-го року, але її жителі, здається, цього не помічають.

«Після цього я не хочу, щоб на мене взагалі звертали увагу як на жінку»​: розповідаємо про випадки сексуального насильства з боку бойовиків на Донбасі, які, виявляється, часто не беруться розслідувати українські правоохоронці. А тут ми нагадуємо , чи може Україна взагалі простити бойовиків за такі злочини – і чому так звані закони «про амністію», «про колаборантів» та «про воєнні злочини» так і не були прийняті за шість років війни.

І нарешті – життєствердна та світла історія з місця, де, здавалося б, її знайти найважче: студенти вчаться лікувати тварин у прифронтовій Красногорівці. Місто «прифронтове» в буквальному сенсі – з нього видно терикони Донецька, а підлітки справді дивують оптимізмом та жагою до життя поруч із війною.

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