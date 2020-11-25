Красногорівка: як молодь рятуватиме світ

Златослава

Златославі 18 років. Вона народилася у Луганську, а виросла в Горлівці Донецької області. Обидва міста нині під контролем збройних формувань «ЛДНР». Худорлява русява дівчина з блакитними очима – напрочуд холодна: можливо, таке враження справляє блакитне пасмо пофарбованого волосся, а може – її загартованість не за віком. Так чи інакше, дівчина виважувала кожне слово, яке намагалася нам донести.

Це не дивно, адже за прості слова, за свою позицію її сім’я позбулася домівки. Хата, де вони жили в Горлівці, спочатку була пограбована, а пізніше – зайнята збройними формуваннями. Як розповідає дівчина, там залишилися голі стіни, у які вона більше не повернеться. Ветеринарія для Злати – і мрія дитинства, і справа майбутнього.

«Це для мене шанс. Тому що втілення мрії – це дивне слово. Завжди, коли діти мріють, думають, що лікувати тварин – це просто. Зараз я розумію, що це набагато складніша робота. Потрібно і фізичної сили багато мати. Я сподіваюся, що буду надалі навчатися», – каже дівчина.

У неї далекоглядні плани – продовжити навчання в університеті, заснувати власну клініку й кваліфіковано допомагати тваринам. Дорослі плани, доросле життя і свої маленькі таємниці. Про що мовчить дівчина – можна лише здогадуватися, але одне, у чому вона однозначна, так це в тому, що майбутня професія дасть шанс покинути той регіон, який вона розлюбила. А може й ніколи не любила?

«Для мене з дитинства було дуже дивно, що навколо мене розмовляють російською мовою. Змалку мене мама навчала українській мові. Моя рідна мова – українська. Вдома я завжди спілкувалася, та і спілкуюся, українською. А от навколо – все російською. Для мене це завжди було дивно, особливо, коли я була маленька. Я не розуміла, чому так. Чому в Україні розмовляють російською?» – розмірковує студентка.

У момент нашого знайомства із студентами за вікнами пролунав вибух. На нього ніхто навіть не зреагував – тут до цього звикли, адже від стін навчальних корпусів до передових позицій – лічені кілометри, а може, і сотні метрів. З вікон навчального закладу видніється Донецьк.

«У мене є одногрупники, які раніше жодного пострілу не чули. І коли ми були ще на першому курсі, то тут ще так нормально стріляли. У деяких студентів була істерика. За ними сюди батьки приїжджали. Дівчинка з гуртожитку – теж. Одного разу, коли щось таке почалося, нам сказали, що зараз у підвал будемо спускатися, то вона теж дуже сильно боялася. Але пізніше усі звикають. Зараз уже ніхто боїться», – пояснює Злата. Складно зрозуміти, як таке може бути, що до вибухів бойових снарядів хтось звикає... Це зрозуміти можуть лише ті, хто вже шостий рік живе поблизу лінії фронту, як на пороховій діжці, але не припиняють розвиватися.