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23 листопада 2020, Київ 12:40
Новини | Суспільство

Жителям окупованого Донецька приходять смс з вимогою з’явитися у «військкомат» – Радіо Донбас.Реалії

СМС, що приходять жителям окупованого Донецька

Зранку 23 листопада жителі окупованої частини Донецької області почали отримувати на свої телефони смс з вимогою з’явитися до «військкоматів». Про це повідомляють місцеві жителі проєкту Радіо Донбас.Реалії.

Вимога адресована тим, хто має «мобілізаційний припис» або отримає «повістку». При собі вимагається мати «паспорт».

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Раніше російські гібридні сили оголосили про перевірку мобілізаційного резерву підконтрольних їм територій. Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що запасників закличуть на збірні пункти.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Який вигляд має життя за межами Донецька в ОРДО (відео)
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Який вигляд має життя за межами Донецька в ОРДО (відео)

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