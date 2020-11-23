Жителям окупованого Донецька приходять смс з вимогою з’явитися у «військкомат» – Радіо Донбас.Реалії

Зранку 23 листопада жителі окупованої частини Донецької області почали отримувати на свої телефони смс з вимогою з’явитися до «військкоматів». Про це повідомляють місцеві жителі проєкту Радіо Донбас.Реалії.

Вимога адресована тим, хто має «мобілізаційний припис» або отримає «повістку». При собі вимагається мати «паспорт».

Раніше російські гібридні сили оголосили про перевірку мобілізаційного резерву підконтрольних їм територій. Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що запасників закличуть на збірні пункти.

Читайте також: Життя в ОРДО: Зугрес, Торез, Сніжне

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.