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22 листопада 2020, Київ 19:56
Донбас.Реалії

Життя в «ДНР»: Зугрес, Торез, Сніжне

Прапор незаконного угруповання «ДНР» на градирні Зуївської теплоелектростанції, містечко Зугрес, Донецька область

Донбас під контролем угруповань «ДНР» і «ЛНР» – це не тільки Донецьк і Луганськ. У менших містах живуть десятки тисяч людей. І якщо з Донецька, наприклад, надходить хоч якась інформація, то з невеликих населених пунктів її практично немає. Сьогодні ми розповімо відразу про три міста – Зугрес, Торез і Сніжне. Вони розташовані на шляху з Донецька до Луганська. Але проїзд між так званими республіками закрили ще навесні, й окупований Донбас фактично розділений двома угрупованнями.

ЗУГРЕС

Одне з невеликих містечок на шляху з Донецька до Луганська – Зугрес. На в'їзді до міста, вже перефарбована в кольори угруповання «ДНР», назва і напис: засноване в 1929 році.

В'їзд до міста Зугрес, Донецька область
В'їзд до міста Зугрес, Донецька область

«Була спершу Зуївка, а потім побудували станцію, а від станції вже будувалось місто ЗУГРЕС», – пояснюють назву міста місцеві.

Більшість містян працюють на ЗУГРЕС-2 – Зуївській ТЕС. Але загалом із роботою проблеми.

«Роботи в місті вистачає не всім, але на станції працює багато людей, думаю, близько 2000, точно», – розповідає місцева мешканка.

«Велика частина населення на Зуївській ТЕС, менша частина у Донецьку, у Харцизьку, по області. Роботи, мож, й вистачає, але оплата праці низька, і через це не всі можуть витримати», – додає мешканець міста.

У 2018-му на ТЕС намалювали найбільший прапор так званої «ДНР» площею в 2 тисячі квадратних метрів.

«Ми впевнені, що наш прапор буде і надалі зміцнювати наш патріотизм і вести нас до нових трудових перемог», – звучить з телеекранів бойовиків.

Прапор незаконного угруповання «ДНР» на градирні Зуївської теплоелектростанції, Зугрес, Донецька область
Прапор незаконного угруповання «ДНР» на градирні Зуївської теплоелектростанції, Зугрес, Донецька область

Проблем із продуктами і медикаментами у місті немає. Ось тільки не на все грошей вистачає.

«Воно все є, але воно все дуже дороге, тому тільки брак грошей у нас виникає», – скаржаться місцеві.

13 серпня 2014 року в Зугресі під обстріл потрапили приватні будинки і міський пляж на березі річки Кринки. Тоді загинуло 19 людей. Зараз у місті тихо. І місцеві кажуть, що навіть якби була можливість, то з рідного міста їхати не хочуть.

«Місто стало брудніше, тому що не вистачає людей робочих, які можуть прибирати вулиці за малу зарплату. А так, кардинально нічого не змінилося, як на мене. Багато підприємств позакривали, багато розважальних місць закрили. Я б не поїхала. Я місто своє люблю», – каже мешканка міста.

Місто Зугрес відоме також своїм водосховищем, куди місцеві їздять на відпочинок і рибалку. І зовсім поруч розташоване одне з улюблених місць донеччан – ландшафтний парк Зуївка.

ТОРЕЗ

Ще одне місто на шляху з Донецька до Луганська – Торез. Щоправда, Верховна Рада України повернула йому стару назву – Чистякове, але бойовики це проігнорували. До речі, практично всі місцеві можуть розповісти – на честь кого названо місто.

В'їзд до міста Чистякове (Торез), Донецька область
В'їзд до міста Чистякове (Торез), Донецька область

«У 64 році перейменували на честь Моріса Тореза, він був у компартії Франції, командиром», – не замислюючись, відповідає місцевий мешканець.

На вулицях міста багато крамниць і кіосків. Усю продукцію возять, в основному, з Росії.

Стихійний ринок у місті Чистякове (Торез), Донецька область
Стихійний ринок у місті Чистякове (Торез), Донецька область

«У нас фірми привозять нам з Росії. До нас приходять постачальники, ми замовляємо, що замовили то і привозять. Перебою ніякого немає», – розповідає продавчиня.

Та от проблема в тому, що купівельна спроможність у людей низька.

«Слабка. Впала взагалі в зв'язку з цими хворобами, все впало», – скаржаться на ринку.

Місцевий ринок, місто Чистякове (Торез), Донецька область
Місцевий ринок, місто Чистякове (Торез), Донецька область

Закритий кордон із так званою «ЛНР» людей зараз тут турбує мало. Деякі навіть цьому раді, як і закритим КПВВ. Бойовики так і не випускають людей на підконтрольну Україні територію, незважаючи на те, що з того боку пункти пропуску відкриті.

«Я розумію, що якщо зараз відкрити між «ЛНР» і «ДНР» дорогу, то всі пенсіонери рвануть через Станицю Луганську «на Хохляндію» за пенсіями. Це вимушений захід», – висловлює свою думку мешканець Торезу.

До окупації тут працювало близько 20 промислових підприємств, які годували місто і його жителів. Зараз проблеми, як і всюди в окупації –роботи мало, зарплати низькі.

«Звичайно, бажано було б, щоб більше роботи було. Ну, така ситуація, що потрібно триматися і сподіватися на краще», – продовжує містянин.

«Роботи мало зараз. Взагалі мало. У мене чоловік працює на шахті, але зарплата маленька», – розповідає жінка.

Привітання з Днем шахтаря у місті Чистякове (Торез), Донецька область
Привітання з Днем шахтаря у місті Чистякове (Торез), Донецька область

За роки війни місто змінилося, кажуть місцеві.

«З промисловістю гірше, а люди от стали трошки інші. Почали більше цінувати друзів, більш згуртовані стали. Хто був «не від світу цього», не нашої формації вони пішли. Залишилися найвідданіші», – натякає на переселенців місцевий мешканець.

«Що у нас зникло? Доброта людська зникла за цей час. Люди стали жорсткіші. А так інфраструктура, звичайно, страждає», – резюмує продавчиня.

Олексій Стаханов на обкладинці тижневика «TIME», грудень 1935 р.
Олексій Стаханов на обкладинці тижневика «TIME», грудень 1935 р.

До речі, у Торезі жив відомий у Радянському Союзі шахтар Олексій Стаханов, який свого часу навіть на обкладинці журналу «TIME» засвітився. Майже 100 років тому вибійник шахти «Центральна-Ірміне» добув за одну зміну 102 тонни вугілля, що більше за норму в 14 разів, і поклав початок «стаханівському руху».

СНІЖНЕ

І остання точка на нашому шляху – Сніжне. Шахтарське містечко посеред териконів, яке, за легендою, отримало свою назву від Катерини II. Її екіпаж, нібито, вскочив в один із снігових заметів, тоді ще, Василівки. Але з часом СнІжне стало СніжнИм. Зараз на в'їзді до міста, поряд зі сніжинкою, досі є знак СРСР.

В'їзд до міста Сніжне, Донецька область
В'їзд до міста Сніжне, Донецька область

До початку війни в місті працювали вугільні шахти, завод хімобладнання і машинобудівний, який робив деталі для «Мотор Січ». Зараз він теж працює, тільки тепер продукцію відправляє до Росії. А місцеві шахти практично всі завмерли.

«СМЗ –​ єдиний завод, який зараз працює. Там вони, здається, 4 дні на тиждень, але працюють. Шахти закриті. Одна «Зоря» працює», – розповідає мешканка Сніжного.

«Війну пережили, все це бачили на свої очі. Ми патріоти, чесно вам кажу, і нікуди навіть не думали їхати. Зараз важко. Зарплати дуже маленькі, але живемо. Виживаємо якось. Сподіваємося, що колись буде краще. Дай Бог дожити б», – відповідає місцева мешканка на запитання про переїзд куди-інде.

Сніжне – одне з найближчих до Луганської області міст. І закриті з весни кордони між так званими республіками тут набридли багатьом.

«Проблема, звичайно, туди потрапити. Це погано. У мене дитина вступила до університету Шевченка у Луганську, але ми туди не можемо потрапити», – каже місцева мешканка.

«Тільки через Дебальцеве, як я чула, але там тільки у кого свій транспорт є», – додає інша.

Пам'ятник Володимиру Леніну, Сніжне, Донецька область
Пам'ятник Володимиру Леніну, Сніжне, Донецька область

Із визначних пам'яток у Сніжному, хіба що, занедбані шахти, нелегальні копанки і пам'ятник Леніну. Але у світові новини Сніжне таки потрапило – після трагедії МН17. У липні 2014-го малайзійський боїнг упав поряд із містом. Тоді загинуло 298 людей. У день трагедії БУК, із якого бойовики збили літак, везли по окупованій території Донецької області – якраз, проїжджаючи і Торез, і Зугрес.

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