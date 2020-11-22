Життя в «ДНР»: Зугрес, Торез, Сніжне

Донбас під контролем угруповань «ДНР» і «ЛНР» – це не тільки Донецьк і Луганськ. У менших містах живуть десятки тисяч людей. І якщо з Донецька, наприклад, надходить хоч якась інформація, то з невеликих населених пунктів її практично немає. Сьогодні ми розповімо відразу про три міста – Зугрес, Торез і Сніжне. Вони розташовані на шляху з Донецька до Луганська. Але проїзд між так званими республіками закрили ще навесні, й окупований Донбас фактично розділений двома угрупованнями.

ЗУГРЕС

Одне з невеликих містечок на шляху з Донецька до Луганська – Зугрес. На в'їзді до міста, вже перефарбована в кольори угруповання «ДНР», назва і напис: засноване в 1929 році.

«Була спершу Зуївка, а потім побудували станцію, а від станції вже будувалось місто ЗУГРЕС», – пояснюють назву міста місцеві.

Більшість містян працюють на ЗУГРЕС-2 – Зуївській ТЕС. Але загалом із роботою проблеми.

«Роботи в місті вистачає не всім, але на станції працює багато людей, думаю, близько 2000, точно», – розповідає місцева мешканка.

«Велика частина населення на Зуївській ТЕС, менша частина – у Донецьку, у Харцизьку, по області. Роботи, мож, й вистачає, але оплата праці низька, і через це не всі можуть витримати», – додає мешканець міста.

У 2018-му на ТЕС намалювали найбільший прапор так званої «ДНР» площею в 2 тисячі квадратних метрів.

«Ми впевнені, що наш прапор буде і надалі зміцнювати наш патріотизм і вести нас до нових трудових перемог», – звучить з телеекранів бойовиків.

Проблем із продуктами і медикаментами у місті немає. Ось тільки не на все грошей вистачає.

«Воно все є, але воно все дуже дороге, тому тільки брак грошей у нас виникає», – скаржаться місцеві.

13 серпня 2014 року в Зугресі під обстріл потрапили приватні будинки і міський пляж на березі річки Кринки. Тоді загинуло 19 людей. Зараз у місті тихо. І місцеві кажуть, що навіть якби була можливість, то з рідного міста їхати не хочуть.

«Місто стало брудніше, тому що не вистачає людей робочих, які можуть прибирати вулиці за малу зарплату. А так, кардинально нічого не змінилося, як на мене. Багато підприємств позакривали, багато розважальних місць закрили. Я б не поїхала. Я місто своє люблю», – каже мешканка міста.

Місто Зугрес відоме також своїм водосховищем, куди місцеві їздять на відпочинок і рибалку. І зовсім поруч розташоване одне з улюблених місць донеччан – ландшафтний парк Зуївка.

ТОРЕЗ

Ще одне місто на шляху з Донецька до Луганська – Торез. Щоправда, Верховна Рада України повернула йому стару назву – Чистякове, але бойовики це проігнорували. До речі, практично всі місцеві можуть розповісти – на честь кого названо місто.

«У 64 році перейменували на честь Моріса Тореза, він був у компартії Франції, командиром», – не замислюючись, відповідає місцевий мешканець.

На вулицях міста багато крамниць і кіосків. Усю продукцію возять, в основному, з Росії.

«У нас фірми привозять нам з Росії. До нас приходять постачальники, ми замовляємо, що замовили то і привозять. Перебою ніякого немає», – розповідає продавчиня.

Та от проблема в тому, що купівельна спроможність у людей низька.

«Слабка. Впала взагалі в зв'язку з цими хворобами, все впало», – скаржаться на ринку.

Закритий кордон із так званою «ЛНР» людей зараз тут турбує мало. Деякі навіть цьому раді, як і закритим КПВВ. Бойовики так і не випускають людей на підконтрольну Україні територію, незважаючи на те, що з того боку пункти пропуску відкриті.

«Я розумію, що якщо зараз відкрити між «ЛНР» і «ДНР» дорогу, то всі пенсіонери рвануть через Станицю Луганську «на Хохляндію» за пенсіями. Це вимушений захід», – висловлює свою думку мешканець Торезу.

До окупації тут працювало близько 20 промислових підприємств, які годували місто і його жителів. Зараз проблеми, як і всюди в окупації –роботи мало, зарплати низькі.

«Звичайно, бажано було б, щоб більше роботи було. Ну, така ситуація, що потрібно триматися і сподіватися на краще», – продовжує містянин.

«Роботи мало зараз. Взагалі мало. У мене чоловік працює на шахті, але зарплата маленька», – розповідає жінка.

За роки війни місто змінилося, кажуть місцеві.

«З промисловістю гірше, а люди от стали трошки інші. Почали більше цінувати друзів, більш згуртовані стали. Хто був «не від світу цього», не нашої формації – вони пішли. Залишилися найвідданіші», – натякає на переселенців місцевий мешканець.

«Що у нас зникло? Доброта людська зникла за цей час. Люди стали жорсткіші. А так інфраструктура, звичайно, страждає», – резюмує продавчиня.

До речі, у Торезі жив відомий у Радянському Союзі шахтар Олексій Стаханов, який свого часу навіть на обкладинці журналу «TIME» засвітився. Майже 100 років тому вибійник шахти «Центральна-Ірміне» добув за одну зміну 102 тонни вугілля, що більше за норму в 14 разів, і поклав початок «стаханівському руху».

СНІЖНЕ

І остання точка на нашому шляху – Сніжне. Шахтарське містечко посеред териконів, яке, за легендою, отримало свою назву від Катерини II. Її екіпаж, нібито, вскочив в один із снігових заметів, тоді ще, Василівки. Але з часом СнІжне стало СніжнИм. Зараз на в'їзді до міста, поряд зі сніжинкою, досі є знак СРСР.

До початку війни в місті працювали вугільні шахти, завод хімобладнання і машинобудівний, який робив деталі для «Мотор Січ». Зараз він теж працює, тільки тепер продукцію відправляє до Росії. А місцеві шахти практично всі завмерли.

«СМЗ –​ єдиний завод, який зараз працює. Там вони, здається, 4 дні на тиждень, але працюють. Шахти закриті. Одна «Зоря» працює», – розповідає мешканка Сніжного.

«Війну пережили, все це бачили на свої очі. Ми патріоти, чесно вам кажу, і нікуди навіть не думали їхати. Зараз важко. Зарплати дуже маленькі, але живемо. Виживаємо якось. Сподіваємося, що колись буде краще. Дай Бог дожити б», – відповідає місцева мешканка на запитання про переїзд куди-інде.

Сніжне – одне з найближчих до Луганської області міст. І закриті з весни кордони між так званими республіками тут набридли багатьом.

«Проблема, звичайно, туди потрапити. Це погано. У мене дитина вступила до університету Шевченка у Луганську, але ми туди не можемо потрапити», – каже місцева мешканка.

«Тільки через Дебальцеве, як я чула, але там тільки у кого свій транспорт є», – додає інша.

Із визначних пам'яток у Сніжному, хіба що, занедбані шахти, нелегальні копанки і пам'ятник Леніну. Але у світові новини Сніжне таки потрапило – після трагедії МН17. У липні 2014-го малайзійський боїнг упав поряд із містом. Тоді загинуло 298 людей. У день трагедії БУК, із якого бойовики збили літак, везли по окупованій території Донецької області – якраз, проїжджаючи і Торез, і Зугрес.