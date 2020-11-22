Бойовики стріляли поблизу Водяного – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 21 листопада зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російських гібридних сил, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне. Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 21 листопада не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.