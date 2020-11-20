«ДНР» замовчує катастрофу, Україна атакує в Мінську: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Трагедія в окупованому Донецьку: на одній із найглибших і найнебезпечніших у світі шахт імені Скочинського 17 листопада сталася спочатку пожежа, а потім – вибух метаноповітряної суміші. 22 гірники одразу піднялися на поверхню, четверо залишились під землею. Через загазованість штреку рятувальники припинили їх шукати вже ввечері у день вибуху. Судячи із повідомлень ЗМІ угруповання «ДНР», пошуки відновилися тільки 20 листопада, вдалося знайти тіло одного загиблого шахтаря.

До слова, про ЗМІ російських гібридних сил: вони всіляко уникали говорити про аварію – в ці дні в них ішлося про нові соцвиплати «військовослужбовцям «ДНР» і «цензуру в Україні», а лідер угруповання Денис Пушилін ніяк не прокоментував подію. Це різко контрастує із минулими вибухами на Скочинського, коли родичам гірників співпереживала вся Україна.

Шахта розташована в Кіровському районі Донецька, лише за 5 кілометрів від підконтрольного Києву міста Красногорівка – з нього фактично видно її терикони. Це вже п’ята велика аварія на шахті; внаслідок найбільшої, 1998 року, загинули 63 гірники.

Тим часом на підконтрольній Києву території Кабмін готується закрити 29 із 33 «збиткових» державних шахт, на яких працює близько 40 тисяч людей (для розуміння того, скільки людей залишиться без заробітку, – треба помножити десь на три). Чому деякі шахти стали «збитковими» лише цього року, як жителі шахтарських «мономіст» Донбасу бачать своє майбутнє і чи вдасться уникнути «шокового» закриття – обговорюємо в ефірі.

Україна продовжує боротися за обмін полоненими і відкриття «тією стороною» КПВВ на Донбасі (нагадаємо, що під приводом протистояння коронавірусові угруповання «ЛДНР» із березня фактично не випускають людей до вільної частини України). Озброївшись підтримкою Німеччини і Франції, а також посольств Британії та США, українська делегація в Мінську скликала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, але марно. Напередодні речниця російського МЗС Марія Захарова спробувала «повісити всіх собак» за невідкриття КПВВ на Київ: ми по пунктах довели голослівність її звинувачень.

Що стосується обміну – «омбудсмен» угруповання «ДНР» Дар’я Морозова заявила: він відбудеться тільки після узгодження «плану дій» щодо реанімації Мінських перемов (нагадаємо, там Росія вимагає від України, зокрема, вписати ОРДЛО в Конституцію і провести вибори там без контролю Києва за кордоном).

У Донецьку «через велику кількість негативних відгуків» місцевий рок-бар «Gung'Ю'бazz» скасував концерт української музики – а такі концерти, до слова, відбувалися там регулярно, і були популярні.

У другому турі виборів мера Краматорська чинного голову Андрія Панкова переміг менеджер одного із найбільших підприємств міста «Енергомашспецсталь» Олександр Гончаренко, якого підтримала і партія «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка й Віктора Медведчука. Розбираємо, чи означає це повний контроль кума Путіна над ключовим містом підконтрольного Києву Донбасу і з якими порушеннями Гончаренкові вдалося перемогти.

Наостанок – про уроки для України із несподіваного закінчення війни в Нагірному Карабасі: чи зможе Київ, як і Баку, колись відвоювати свої території?

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