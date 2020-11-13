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13 листопада 2020, Київ 19:30
Новини | Події

На Донбасі з семи КПВВ пропускають людей лише два – прикордонники

Загалом з українського боку наразі функціонують сім КПВВ зі щодобовим режимом роботи з 8:00 до 16:00

Фактичний пропуск людей здійснюється лише на двох контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі, попри те, що з 10 листопада за рішенням командувача об’єднаних сил відновлено роботу всіх семи КПВВ, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щодобово та «Новотроїцьке», в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю. На решті дорожніх коридорів рух заблокований проросійськими незаконними збройними формуваннями», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, протягом тижня співробітники Держприкордонслужби України оформили:

  • у КПВВ «Станиця Луганська» на вхід із тимчасово окупованої території України (ТОТУ) – 821 особу, на вихід – 1074 особи;
  • у КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ 230 громадян і 36 транспортних засобів, на в’їзд – 77 осіб і 9 транспортних засобів;
  • у КПВВ «Золоте» – 3 особи і в КПВВ «Щастя» – 11 осіб, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади;
  • у КПВВ «Гнутове», «Мар’їнка» та «Майорське» громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.
Україна відкрила КПВВ у Щасті і Золотому, але угруповання «ЛНР» людей не пропускає (відео)
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Україна відкрила КПВВ у Щасті і Золотому, але угруповання «ЛНР» людей не пропускає (відео)

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Крім того, за даними прикордонників, протягом тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними організаціями доправлено гуманітарні вантажі.

Так, через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 14 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста і 10 транспортних засобів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованої частини Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 324 тонни, повідомили у прикордонслужбі.

Загалом з українського боку наразі функціонують сім КПВВ зі щодобовим режимом роботи з 8:00 до 16:00. У межах Донецької області: «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», у межах Луганської області – «Станиця Луганська», «Щастя» і «Золоте».

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