На Донбасі з семи КПВВ пропускають людей лише два – прикордонники

Фактичний пропуск людей здійснюється лише на двох контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі, попри те, що з 10 листопада за рішенням командувача об’єднаних сил відновлено роботу всіх семи КПВВ, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щодобово та «Новотроїцьке», в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю. На решті дорожніх коридорів рух заблокований проросійськими незаконними збройними формуваннями», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, протягом тижня співробітники Держприкордонслужби України оформили:

у КПВВ «Станиця Луганська» на вхід із тимчасово окупованої території України (ТОТУ) – 821 особу, на вихід – 1074 особи;

у КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ 230 громадян і 36 транспортних засобів, на в’їзд – 77 осіб і 9 транспортних засобів;

у КПВВ «Золоте» – 3 особи і в КПВВ «Щастя» – 11 осіб, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади;

у КПВВ «Гнутове», «Мар’їнка» та «Майорське» громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

Крім того, за даними прикордонників, протягом тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними організаціями доправлено гуманітарні вантажі.

Так, через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 14 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста і 10 транспортних засобів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованої частини Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 324 тонни, повідомили у прикордонслужбі.

Загалом з українського боку наразі функціонують сім КПВВ зі щодобовим режимом роботи з 8:00 до 16:00. У межах Донецької області: «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», у межах Луганської області – «Станиця Луганська», «Щастя» і «Золоте».