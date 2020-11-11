Українська делегація в ТКГ: є ознаки того, що КПВВ на Донбасі будуть розблоковані найближчим часом

На засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, що відбулося 11 листопада в режимі відеоконференції, представники ОБСЄ закликали російську сторону до кінця тижня відкрити контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, повідомляє українська делегація в ТКГ.

«Є позитивні ознаки того, що у найближчий час вдасться забезпечити роботу КПВВ в обох напрямках… Україна виконала свої забов’язання і 10 листопада відкрила усі наявні КПВВ для руху людей і траспорту. Сторонам вдалося досягнути певного просування в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи КПВВ. Ці умови суто технічні… Українська сторона внесла свої пропозиції щодо порядку вирішення технічних питань. Сподіваємося на швидку реакцію російської делегації», – повідомила українська делегація в ТКГ на своїй сторінці у фейсбуці.

10 листопада Україна відкрила всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі для пішоходів та автомобілів. Зокрема, з українського боку запрацювали два нові КПВВ у Луганській області – «Щастя» та «Золоте».

Водночас, як повідомили Радіо Свобода в Луганському прикордонному загоні, контрольовані Росією сили відмовилися пропускати людей, які перетинають лінію розмежування через нові контрольні пункти в’їзду-виїзду в Щасті й Золотому на Луганщині.

Вранці 11 листопада прикордонна служба України повідомила, що всі контрольні пункти в’їзду та виїзду на лінії розмежування на Донбасі працюють, на деяких бойовики блокують рух.

КПВВ були закриті на лінії розмежування з 15 жовтня через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.